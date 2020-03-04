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感念照顧病母至善終 做蛋糕為防疫醫護加油

中央社 / 苗栗縣4日電

新冠肺炎疫情嚴峻，防疫第一線的醫護人員壓力倍增，苗栗縣一名婦人感念母親生前在頭份市為恭醫院洗腎室受到妥善照護，自製手工蛋糕感謝醫護人員，為當前抗疫工作加油打氣。

為恭醫院今天表示，目前正值新冠肺炎防疫期間，醫護人員全力投入防疫非常辛苦，昨天收到頭份市婦人程麗純的感謝信和親手製作的手工蛋糕，令第一線醫護人員備感溫暖、窩心。

程麗純感謝信中指出，母親13年前自高雄移居頭份，不良於行加上心臟、腎臟及「三高」病史，是醫院常客，3年前肺積水插管後更開始高齡洗腎生活。

「洗腎室一群可愛的護理師妹妹及醫師，總是笑臉迎人，幽默又溫柔的提供幫助」。程麗純提到，3年來她陪母親前往洗腎室報到，把母親在家中各種身體不適狀況傳達給護理人員及醫師評估，醫護人員總能傾聽，給予專業建議，直至母親人生最後一段路，也有醫院居家安寧團隊支持，幫助家屬陪伴母親安詳離世。

程麗純說，感念醫院在過去十多年對母親的醫療照護，這段時間以來，醫護人員站在防疫第一線工作更加辛勞，於是起心動念親手製作手工蛋糕與醫護同仁分享，並向醫護人員表達崇高敬意。

為恭醫院洗腎室護理長羅秀香表示，醫病關係和諧是支持護理同仁堅守職場的力量之一，家屬這份心意讓基層護理人員備感溫暖、窩心。

醫護人員 洗腎

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