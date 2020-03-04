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稽查娃娃車、學童交通車未見違規 學童幾乎都戴口罩

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗監理站今天中午會同苗栗縣警局交通隊組成聯合稽查小組，稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，並未發現違規事項。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站今天中午會同苗栗縣警局交通隊組成聯合稽查小組，稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，並未發現違規事項。圖／苗栗監理站提供

苗栗監理站今天中午會同苗栗縣警局交通隊組成聯合稽查小組，稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，這次共稽查7輛車，並未發現有載運人數超過規定等違規事項。

苗栗監理站表示，幼童接送車根據7歲以下幼童設計規範，包括座椅深度與間距都有嚴格規範，僅適合載送2歲以上、未滿7歲兒童，並不適合載送國小學童；路邊稽查常見超載及車輛座椅改裝等違規情形，對學童安全影響甚大，呼籲家長應關心學童課後照顧服務班、短期補習班接送學童車輛的合法性及安全性，督促業者應使用合法交通工具(如遊覽車、交通車)接送。

苗栗監理站今天在竹南國小附近的大業街、文昌街口一帶稽查7輛車，並未發現違規；苗栗監理站指出，去年監理站共攔查128輛車，舉發14件，分別是載運人數超過規定數額8件、變更座椅5件、使用註銷駕照1件。

目前正值新冠肺炎防疫期間，稽查人員中午攔查車輛時，發現車內學童多數都戴口罩，特殊情況也與往年不一樣。

苗栗監理站今天中午會同苗栗縣警局交通隊組成聯合稽查小組，稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，並未發現違規事項。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站今天中午會同苗栗縣警局交通隊組成聯合稽查小組，稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，並未發現違規事項。圖／苗栗監理站提供

監理站 新冠肺炎 駕照

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