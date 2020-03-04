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疫情衝擊 桃市產業求才釋出職缺比去年少4成4

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府就業服務處舉辦「就業好出鹿 遇見薪幸福」5+2創新產業亮點徵才，仍吸引36家廠商參與，釋出1600個職缺，最後統計214人投遞履歷，初步媒合152人次、媒合率71%。圖／桃園市就業服務處提供
桃園市政府就業服務處舉辦「就業好出鹿 遇見薪幸福」5+2創新產業亮點徵才，仍吸引36家廠商參與，釋出1600個職缺，最後統計214人投遞履歷，初步媒合152人次、媒合率71%。圖／桃園市就業服務處提供

農曆年後向來是徵才旺季，但受疫情影響，廠商釋出職缺比去年同期少了4成4，參與民眾也比以往來得少，不過今天在陽明公園市民活中心舉辦「就業好出鹿 遇見薪幸福」5+2創新產業亮點徵才，仍吸引36家廠商參與，釋出1600個職缺，最後統計214人投遞履歷，初步媒合152人次、媒合率71%。

桃園市府就業服務處指出，今天是以5+2創新產業為主題的徵才活動，吸引大毅科技、化新精密工業、安博全球航太科技、科達製藥、松珍生物科技、華揚智動化、先豐通訊、漢台科技、欣興電子等36家知名企業參與徵才，現場設置求職大改造專區，提供求職者履歷健診、生涯卡諮詢、修容與彩妝及創業諮詢等多項服務，協助民眾就業。

就業服務處長劉玉儀觀察，受疫情影響，農曆年後場廠商求才職缺明顯較去年同期減少4成4，但今天此場徵才活動，仍吸引36家廠商參與，釋出1600個5+2產業所需的各項職缺，包含研發工程師、AI人工智慧系統應用程式開發工程師、製程工程師等、流域Web程式設計師、海外市場開發業務、美編設計師、人資專員、會計人員等。

劉玉儀也說，針對大型徵才活動，勞動部並未宣布暫緩，因此都仍按原訂期程辦理，不過現場都有加強防疫措施，如量額溫、消毒雙手等，但受到疫情影響，接連幾場徵才活動參與人數僅一百多人，不如以往動輒三、四百人，甚至會吸引七百多人參與。

就業服務處規畫，11日在永康市民活動中心舉辦原住民亮點徵才活動，預計30家廠商釋出1600個職缺、18日在中壢就業中心有中壢區徵才活動，有24家廠商提供900個以上職缺，由於受疫情影響，整體釋出職缺變少，服務業家數也不如以往來得多。

徵才活動 疫情 求職

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