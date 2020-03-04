企業發揮愛心 凱閎國際贈270瓶抗菌液給龍華科大

新冠肺炎疫情延燒，民眾瘋搶防疫物資，凱閎國際有限公司董事長曾聖凱、總經理曾聖翔，日前特別捐贈該公司自行生產的「次氯酸水」抗菌液給桃園龍華科技大學，提供學校師生防疫使用，讓學校在面對疫情時能夠多一分防護。

龍華科大行政副校長林如貞表示，因應新冠肺炎疫情擴大，龍華科大寒假期間已召開7次防疫小組會議，動員全校教職員工，針對教室、實驗室、宿舍、餐廳及公共區域全面清潔消毒，3月2日開學日也實施「入校監測體溫」，在校門口開設單一步行通道引導人流，運用紅外線熱顯像儀監測進出校園的師生，此外，停車場也有專人負責量體溫，嚴格把關進出人員。

林如貞指出，開學後防疫正式邁入關鍵階段，龍華科大每天早上8點前，由工友使用漂白水消毒教室課桌椅、門把及樓梯扶手等地，各部門職員工上班後需先行量測體溫並登錄，人員出入洽公亦須登錄並噴酒精消毒，紀錄表則由學務處統一彙整，以落實健康自主管理。

林如貞說，相當感謝凱閎國際有限公司，在市面上防疫物資仍然非常緊缺的時刻，還熱心捐贈9箱共270瓶抗菌液給學校，無異是雪中送炭，此舉能協助學校做好萬全準備、對抗疫情。