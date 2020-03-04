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桃猿隊球場10年合約到期 鄭文燦指示組專案小組談判

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
Lamigo桃猿隊今年易手為樂天桃猿隊，由於球隊與桃園國際棒球場10年合約將於年底期滿，市長鄭文燦今天主持市政會議時指示成立專案小組，由副市長李憲明、秘書長黃治峯擔任正副召集人召集相關單位與新球隊談判。記者張裕珍／攝影
Lamigo桃猿隊今年易手為樂天桃猿隊，由於球隊與桃園國際棒球場10年合約將於年底期滿，市長鄭文燦今天主持市政會議時指示成立專案小組，由副市長李憲明、秘書長黃治峯擔任正副召集人召集相關單位與新球隊談判。記者張裕珍／攝影

Lamigo桃猿隊今年易手為樂天桃猿隊，由於球隊與桃園國際棒球場10年合約將於年底期滿，市長鄭文燦今天主持市政會議時指示成立專案小組，由副市長李憲明、秘書長黃治峯擔任正副召集人召集相關單位與新球隊談判，針對權利義務調整與未盡事項討論等，盡力尋找雙方權利、義務對等的方案，希望下半年完成議約。

Lamigo桃猿隊易主由日本樂天集團買下，球隊確定續留桃園國際棒球場，由於球場自縣府時代就委由桃猿隊營運，每年權利金僅收30萬元，市府近年醞釀修約，就曾說要朝提高權利金至300萬元、公益時段使用修正、外野看台由球隊納管3大方向討論。

鄭文燦今天主持市政會議時提到，桃園國際棒球場委外有10年加10年的合約，第1個10年將於今年底到期，衍生續約、議約問題，責請李憲明、黃治峯擔任正副召集人，協同體育、財政、秘書、新聞、法務、都發等相關單位，展開談判議約等工作。

鄭說，議約要包含權益義務調整、未盡事項討論等，因為不同經營團隊也有不同做法與需求，當然合約一定要保障市府權益，也要讓球隊能順利經營，務必尋求對雙方而言是權利、義務對等方案，要求上半年開始展開議約，並於下半年完成。

另，中職31年開幕戰延至3月28日在桃園棒球場開打，因為球場在青埔，鄭文燦也叮囑體育局、衛生局、新聞處等單位了解中職開打後的防疫規範，如採電子轉播還是開放觀眾但採間隔距離座位、量測體溫動線、觀眾動線規畫等，市府要密切注意。

鄭文燦提到，像日前在桃園舉行的國際自由車環台賽，就改成「只有比賽、沒有觀眾」，啦啦隊、加油點全部取消，本安排自己要出席開幕典禮，後改由體育局長參加，盡量一切簡化，但當然職棒比賽觀眾很重要，這部份的防疫規畫要密切觀察。

鄭文燦 體育 衛生局

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