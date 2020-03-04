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就是想跑！老玩客為長輩舉辦「新竹沒有馬拉松」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
社會企業老玩客特別仿照馬拉松的流程，在清華大學南大校區的操場，為長輩們舉辦「新竹沒有馬拉松」活動。圖／老玩客提供
社會企業老玩客特別仿照馬拉松的流程，在清華大學南大校區的操場，為長輩們舉辦「新竹沒有馬拉松」活動。圖／老玩客提供

原定2月23日舉行新竹馬拉松因新冠肺炎疫情取消，但有一群長輩相約報名參加並為此訓練3個月，為了不讓長輩們失望，也作為訓練成果驗收，社會企業老玩客特別仿照馬拉松的流程，在清華大學南大校區的操場，舉辦「新竹沒有馬拉松」活動，從起跑鳴槍、報成績到頒發完賽證書，該有的一樣都不少，讓長輩挑戰自我、獲得滿滿的成就感。

老玩客執行長廖健妤表示，這一群長輩從去年12月中開始訓練，相約報名參加5.6公里休閒組，來場不老馬拉松，每周三都在老玩客與清華大學攜手合作下，有系統的進行深蹲、正確健走和運動的課程，上課人數從原本18人增加到30多人，卻因疫情打亂計畫，「許多長輩感到失落，所以我們決定自己舉辦」。

參賽者共有23名，年齡從57歲到80歲，每名參賽者在進校園前都先量體溫、酒精消毒，賽前也量血壓、配戴心率監控裝置，並做熱身操、跳舞，比賽過程中定點有攝影師拍照，過終點線時則會掛花圈、報成績，賽後頒發完賽證書、挑禮物、領香蕉，喝溫水和溫麥茶、收操，流程完全比照一般的馬拉松，而長輩們經過訓練後，幾乎都可以在1小時內完賽。

其中80歲的鄧嫣惠是老玩客關懷據點的志工，平常參與很多其他活動或課程，原本只是來當比賽志工，協助大家量血壓，並不打算參賽，但在「同學們」的熱情呼邀約，最後決定加入，並花了64分30秒完賽，鄧嫣惠還不可置信的驚呼「我竟然走完了？還以為我是最後一名耶！」

另外一名67歲的參賽者劉澄昇，完賽時間45分54秒，過去在工研院工作，比起戶外活動，對科技產品趨勢更有興趣，但年紀大了，退休後時間變多，劉澄昇意識到自己「不動不行」，於是選擇老玩客的運動健走課程當作「動起來」的起點，平時也會督促自己在固定時間出門訓練，期許養成運動習慣，而他也是課程助教眼中的模範生。

80歲的鄧嫣惠是老玩客關懷據點的志工，原本不打算參賽，但在「同學們」的熱情呼邀約，最後決定加入，並花了64分30秒完賽。圖／老玩客提供
80歲的鄧嫣惠是老玩客關懷據點的志工，原本不打算參賽，但在「同學們」的熱情呼邀約，最後決定加入，並花了64分30秒完賽。圖／老玩客提供
每名參賽者在進校園前都先量體溫、酒精消毒，賽前也量血壓、配戴心率監控裝置，並做熱身操、跳舞暖身。圖／老玩客提供
每名參賽者在進校園前都先量體溫、酒精消毒，賽前也量血壓、配戴心率監控裝置，並做熱身操、跳舞暖身。圖／老玩客提供

馬拉松 疫情 新竹

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