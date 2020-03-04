影／季節限定版「採菊忙」展現苗栗農村特色

苗栗縣政府農業處去年9到12月舉辦「食農遊苗栗留影存記憶」攝影比賽，共有154件參賽作品，選出16件，拍下苗栗農村特有的美好景色，4日舉行頒獎典禮，獲得第一名優勝作品「採菊忙」，拍攝者范整國是在陪太太回娘家途中，發現杭菊採收景色，趕緊回家拿相機找制高點，拍下「季節限定」農村景色。

64歲的范整國從事水電工程30多年，22年前他參加苗栗縣文化中心舉辦李松茂老師黑白攝影課程，開始學習攝影，他的其他作品曾榮獲華南銀行「臺灣原生花卉」、Olympus等全國攝影大賽金牌。這次參賽他投稿10件作品，「採菊忙」獲得第一名優勝，「編織草鞋」與「做草鞋」拿下佳作。

「採菊忙」捕捉農民辛勤農忙的模樣，范整國說，拍下「採菊忙」是無意中發現，當時陪太太回娘家在台72快速道路，看到農民採收杭菊美景，趕緊回家拿相機，找了好幾處的景，拍下這幕時，想到陶淵明的「採菊東籬下，悠然見南山」，遠處看到層層山巒疊翠，黃色、白色的杭菊交錯，搭配農民採收，人文加上風景，可遇不可求。

「季節限定」范整國說，當天拍攝時使用單眼廣角鏡頭，加上天氣很好，光線充足，沒有用腳架，另外獲得佳作的「編織草鞋」與「做草鞋」，他還運用黑白色調，呈現逐漸沒落的編織草鞋，藉由編草鞋活動引發思古之情；在人手一機時代，他認為，攝影要有溫度，平常看展、看書，投稿參賽，對攝影充滿熱情。

獲優等有5件，在大湖經營民宿詹德雄，以「夜幕」獲優等，捕捉海拔700公尺高的馬那邦休閒農業區夜幕降臨時，雲海漂浮在山間樣貌，另外他投稿兩件作品「無題」與「藍海」拿下佳作。