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國三生彈落苗商校園頸椎受傷 路口改善市公所願承擔
苗栗市明仁國中一名國三男生昨天下午5點放學後，騎自行車在電台道、國華路聯絡道轉彎處，疑以擦撞護欄摔落下方約1層樓高度的苗栗高商校園內，造成頸椎骨折及腦震盪，今天凌晨緊急完成手術，苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍上午到大千綜合醫院慰問家長，眾人並到現場勘察，該處轉彎路段的護欄較矮小，將邀相關單位會勘改善。
明仁國中校李萬源表示，摔傷的男生昨天放學時騎自行車並戴安全帽，行經轉彎處要左轉時彈落到苗商校園內，當時正值放學及下班時間，校內護理師正巧下班經過即刻趕往男生掉落處，和苗商教官協助照護受傷學生，隨後由救護車送醫，醫生研判意外發生時，男生是頭部著地，導致頸椎第5節骨折並壓迫神經，昨晚8點多緊急動手術到今天凌晨零點多，目前在加護病房觀察。
徐耀昌上午由教育處、社會處等單位主管前往大千醫院探視，因防疫需求改在院門口向學生家長表達關切、致贈急難救助金。
相關人員上午到現場查看，發現護欄高度最高僅約1公尺；邱鎮軍表示，該處聯絡道銜接省道台13線，幾乎算是「三不管」地帶，發生這次意外，將由縣府主導邀公路總局苗栗工務段等單位協調改善方案，如果其他單位不便處理，市公所願承擔改善工作，加強市民安全維護。
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