桃捷綠線車廂投票頭獎「韓國機票」 桃市：調整開票日

新冠肺炎疫情持續擴大，南韓成為中國以外疫情最嚴峻國家，外交部今天發布旅遊警示將韓國列為橙色警示「避免非必要旅行」，但桃園市政府今天起開跑的桃捷綠線車廂外型票選活動，祭出頭獎就是「韓國雙人來回機票」，引起民眾疑慮，市府捷運工程局指出，將視疫情解除警戒後再開票，票期可維持1年，保障中獎者權益。

桃園捷運綠線正在施工中，市府針對車廂外型辦理線上票選活動，總共有2款外型、3種顏色，總共6種組合供民眾票，除了設籍桃園者，持桃園市民卡者輸入身分證或居留證號碼，也可參加投票，投票日今天凌晨0時開跑至17日晚上11點59分，為期14天。

捷運綠線車廂外型票選活動祭出超過100項獎品，特別獎是GOGORO VIVA電動機車、頭獎雙人首爾來回機票、二獎LG空氣清淨機、三獎三星真無線藍芽耳機、普獎韓國人氣美妝小物等，投票今天上線才14個小時，系統就累計投了1萬4649票，相當踴躍。

不過，參與捷運綠線車廂外型票選活動，有機會可以抽中「雙人首爾來回機票」一份，但有民眾擔心，韓國正在疫情警戒當中，若抽到大獎，之後還去得了嗎？

市府捷運工程局指出，票選活動仍照常辦理，5月份預計會辦頒獎活動，但屆時仍會視疫情狀況決定是否辦理頒獎，原則頒獎之後，就會進行機票開票手續，但目前韓國疫情延燒，外交部旅遊警示也列為橙色警戒，因此開票手續將保持彈性，會等解除警戒後再替中獎者開票，且自開票日後效期1年，待疫情趨緩之後，仍可使用機票旅遊。

捷運綠線車廂外型票選活動http://bit.ly/37HXFk2今天開跑，市府捷工局指出，目前投票情況順暢，有鑒於新冠肺炎疫情持續，很多人都減少出門機會，鼓勵大家在家就可用手機或電腦上活動網頁參與活動，1天可投1次票，請符合資格者把握活動時間。