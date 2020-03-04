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林智堅宣布發放1萬5千片口罩 給竹市長照機構長輩使用
為防範新冠肺炎，新竹市長林智堅今天到私立家樂園社區式服務類長期照顧服務機構，檢視接送長輩的車輛及消毒設備，陪長輩玩拼圖複習標準洗手7步驟，林智堅說，老年人屬於感染高風險族群，市府將發放1萬5千片口罩給全市長照機構長輩使用，也感謝白因子國際股份有限公司致贈價值200萬元的消毒液，優先分配給社福及長照機構使用。
林智堅說，將妥善運用中央配給的口罩，長輩抵抗力較弱、屬於感染高風險族群，今天除視察長照據點防疫情況、持續配送口罩給照顧人員，也加碼發送1萬5千片口罩，讓全市長照據點的長輩需要時能使用。目前超過9成口罩分配給醫療院所和照護機構，讓站在第1線的人員無後顧之憂。
林智堅也感謝白因子公司致贈價值200萬元、超過千瓶的抗菌消毒液，讓市府結合民間力量，攜手合作守護市民健康。
家樂園院長劉美男指出，家樂園嚴陣以待，除每日消毒接送長輩的車輛，長輩上車前，工作人員也全程戴口罩替長輩量體溫，確認無發燒症狀才接送至日照中心接受服務。
市府衛生局指出，為守護長者的健康，考量長輩於社區活動時感染風險較高，目前暫停社區關懷據點、共餐、C級巷弄長照站、長青學苑等長輩活動，預計停課至3月底。
針對未停課仍持續提供失能、失智長輩服務的日間照顧中心等機構，已要求加強防疫措施，針對工作人員實施感染管制教育訓練、對工作人員與服務對象及家屬進行健康管理，要求每日消毒環境，全力防範疫情。
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