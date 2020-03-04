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疫情重創桃園取消訂房6千間 桃竹苗成立觀光產業聯盟

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
因應疫情，桃竹苗觀光旅宿業成立桃竹竹苗4縣市觀光產業聯盟，推選桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮（左）首任總召集人、桃園市旅館商業公會理事長邱照進（右）旅館組召集人。記者曾增勳／攝影
因應疫情，桃竹苗觀光旅宿業成立桃竹竹苗4縣市觀光產業聯盟，推選桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮（左）首任總召集人、桃園市旅館商業公會理事長邱照進（右）旅館組召集人。記者曾增勳／攝影

新冠肺炎疫情擴大，桃園市旅宿、飯店業住房率直直落，2月估計整體住房率不到三成、訂房數取消近6千間，觀旅飯店業者憂慮疫情「不知還要多久」，桃園市旅館商業公會理事長邱照進今天中午說，疫情造成桃園市旅宿業住房率大降，與去年同期相比，業績大約去年同期一成，旅館、飯店都在苦撐，部分旅館飯店關閉部分樓層房間以降低百分之一房屋稅，節省成本。

因應疫情衝擊，桃園市、新竹縣市、苗栗縣觀旅飯店業者今天上午聚集新竹縣，舉辦桃竹竹苗4縣市觀光產業聯盟成立大會，會中推選桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮擔任首任總召集人，邱照進擔任旅館組召集人，會中針對交通部措施說明，業界並就疫情及觀光振興交換意見。

疫情 新竹 新冠肺炎

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