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竹縣竹東紅火蟻防治面積大 里長學辨識並投藥防治

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮公所今天邀集里長到台泥公園，向新竹縣府農業處人員學習辯識紅火蟻，並由農業處人員示範紅火蟻防治方式。記者張雅婷／攝影
新竹縣竹東鎮公所今天邀集里長到台泥公園，向新竹縣府農業處人員學習辯識紅火蟻，並由農業處人員示範紅火蟻防治方式。記者張雅婷／攝影

新竹縣竹東鎮紅火蟻防治面積共873公頃，成為國家紅火蟻防治中心列管地區之一，竹東鎮公所有鑒於日前有民眾在公園及人行步道等公共區域發現紅火蟻，對一般民眾危害比較直接，竹東鎮公所今天邀集里長到台泥公園，向新竹縣府農業處人員學習辯識紅火蟻，並由農業處人員示範紅火蟻投藥的防治方式。

今年國家紅火蟻防治中心及竹東鎮公所實施4次大面積防治施藥作業，以防紅火蟻入侵，並以減少紅火蟻繁殖與擴散為目標，農業處人員今天向里長示範投藥防治部分，先於蟻丘四周30公分範圍灌注藥液觸殺型藥劑「賽洛寧」，再由蟻丘頂部往下灌入藥液．同時於其他無紅火蟻處施撒生長調節型餌劑。

農業處人員表示，原則上每3個月施用生長調節型餌劑一次，如有發現蟻丘則加強施用頻率，之後在藥劑上灑水，讓藥劑接觸水後發揮效用，紅火蟻接觸到含有藥劑的水就會被毒死，因而有效減少紅火蟻繁殖農業處人員也透露由於賽洛寧須配合水才能發揮最佳效果，因此不少農民也在雨天前投藥，待下雨時就能發揮效果。

另外，農業處也建議每月以洋芋片誘捕法偵測入侵紅火蟻，若連續6個月以洋芋片誘捕法無偵測到紅火蟻，則可以此紀錄向國家紅火蟻中心申請解除管。

竹東鎮長張順朋表示，如民眾發現疑似紅火蟻切記不要擾動蟻丘，避免造成紅火蟻搬遷，增加防治困難。並立即向國家紅火蟻防治中心、桃園區農業改良場或本所進行通報，以利即時派員處理；公所也會持續針對公園、人行道等人口活動密集、小面積發生、紅火蟻低容忍區等，運用此防治方式，盼減少紅火蟻的發生，朝解除列管方向努力。

新竹縣竹東鎮公所今天邀集里長到台泥公園，向新竹縣府農業處人員學習辯識紅火蟻，並由農業處人員示範紅火蟻防治方式。記者張雅婷／攝影
新竹縣竹東鎮公所今天邀集里長到台泥公園，向新竹縣府農業處人員學習辯識紅火蟻，並由農業處人員示範紅火蟻防治方式。記者張雅婷／攝影
日前民眾在台泥公園及人行步道發現紅火蟻，新竹縣竹東鎮公所今天投藥防治。記者張雅婷／攝影
日前民眾在台泥公園及人行步道發現紅火蟻，新竹縣竹東鎮公所今天投藥防治。記者張雅婷／攝影
新竹縣竹東鎮公所今天邀集里長到台泥公園，向新竹縣府農業處人員學習辯識紅火蟻，並由農業處人員示範紅火蟻防治方式。記者張雅婷／攝影
新竹縣竹東鎮公所今天邀集里長到台泥公園，向新竹縣府農業處人員學習辯識紅火蟻，並由農業處人員示範紅火蟻防治方式。記者張雅婷／攝影
日前民眾在台泥公園及人行步道發現紅火蟻，新竹縣竹東鎮公所今天投藥防治。記者張雅婷／攝影
日前民眾在台泥公園及人行步道發現紅火蟻，新竹縣竹東鎮公所今天投藥防治。記者張雅婷／攝影
日前民眾在台泥公園及人行步道發現紅火蟻，新竹縣竹東鎮公所今天投藥防治。記者張雅婷／攝影
日前民眾在台泥公園及人行步道發現紅火蟻，新竹縣竹東鎮公所今天投藥防治。記者張雅婷／攝影

紅火蟻 人行道 新竹

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