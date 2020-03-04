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新冠肺炎疫情影響 苗栗縣內大型活動 徐耀昌：暫緩

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
新冠肺炎疫情增溫，苗栗縣政府3、4月舉辦的大型活動，苗栗縣長徐耀昌說，傾向暫緩延後，大家共體時艱。記者劉星君／攝影
新冠肺炎疫情增溫，苗栗縣政府3、4月舉辦的大型活動，苗栗縣長徐耀昌說，傾向暫緩延後，大家共體時艱。記者劉星君／攝影

新冠肺炎疫情增溫，苗栗縣政府3、4月舉辦的大型活動，包括原訂4月2日在體育場舉辦兒童節活動、4月18日舉辦客家桐花婚禮等，縣長徐耀昌說，都將暫緩延後，大家共體時艱。

苗栗縣長徐耀昌說，目前盡量避免群聚，人多空氣不好，對於流感、新冠肺炎疫情會造成群聚效應；一年一度拱天宮媽祖進香活動，也是苗栗大事，很多事情都已延緩，大家共體時艱，若有必要的話，延緩、或是取消。像是近期模範婆媳取消公開表揚，改為親自頒贈給受獎人，也是另類辦法，會集思廣益尊重大家意見。

原定今年4月18日舉行客家桐花婚禮，今年邁入第15年，徐耀昌說，桐花婚禮也可能會暫停也不一定，要看情況，當下不宜，集體結婚也算是一種群聚，「桐花婚禮還是要暫緩，報名人數可能也不見得很理想」。

苗栗縣社會處長楊文志說，今年兒童節慶祝活動原暫定4月2日舉辦，如同大型園遊會，每年都會有6千到1萬人次參加，4月2日也是社工日，原本規畫社工表揚，但受到疫情影響，將延後。

至於模範母親節活動，苗栗縣長徐耀昌說，幾乎所有類似慶典活動都辦在室內，室內人聚在一起，有些考量，最好還是暫緩為宜，疫情過了什麼事都好做，會請業務單位審慎評量。

徐耀昌 疫情 婚禮

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