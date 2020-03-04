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桃市府地下1樓餐廳重新開幕 定期消毒清潔
桃園市政府地下1樓美食街經約滿不續約，去年重新招租，歷經4個月重新裝潢，地下1樓「桃花源美食街」近日重新開幕，自助餐區、麵食與蔬食、市集區煥然一新，一改過去陰暗老舊的空間印象，為加強防疫，業者也定時以酒精清潔環境、擦拭用餐桌椅，每天閉店後也會加強地面清潔，嚴格把關營運衛生環境。
桃園市政府地下1樓「桃花源美食街」從昨天開始重新開幕，提供自助餐、麵食、蔬食及市集等多樣用餐選擇，持桃園市市民卡、員工證消費，可享自助餐10元折扣、「賈董的麵」95折，除了餐飲、市集等服務，也新增華潔洗滌洗衣店進駐。
桃園市府秘書處長顏子傑說，為提供市府員工、洽公民眾完善的用餐、休憩環境，去年地下1樓空間重新招租，由華膳空廚子公司寶鼎餐飲事業股份有限公司得標，由中華航空貴賓室、聯新國際醫院美食街裝潢團隊設計重新裝潢，增設用餐座位，空間格外寬敞明亮。
桃花源美食街昨天開始重新開張，用餐環境與先前截然不同，環境舒適明亮，中間的市集區也有鮮明分區與攤位，方便民眾逛攤採購，不少民眾把握中午休息時間，採買蔬果、麵包、衣物與各項生活用品等。
顏子傑說，配合武漢肺炎防疫措施，除了既有市政大樓防護外，自助餐廳、麵攤放置消毒酒精，並定時以酒精清潔環境、擦拭用餐桌椅，每日閉店後也會加強地面清潔，嚴格把關營運衛生環境。
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