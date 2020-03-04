竹市明湖路650巷復建工程動土 土石流淹家園夢魘不再

新竹市明湖路650巷曾發生邊坡土石滑落影響住戶安全，市府向水保局爭取1千萬元補助，為鄰近社區打造285公尺長的擋土牆，今天動土，預定6月底前完工，市長林智堅說，將可解決80幾戶居民長達20年的困擾，未來下大雨時不用再提心吊膽，可以安心睡好覺。

明湖路650巷復建工程由林智堅、市議會議長許修睿等人敲磚動土，林智堅說，明湖路650巷附近常因瞬間豪大雨造成土石流，105年曾因雨勢撤離居民，市府107年先在明湖路650巷中段打造100公尺的擋土牆，這次向國產署協調土地及爭取水保局補助，在山坡地前後段打造285公尺長的擋土牆，把650巷住戶的保護全面到位。

許修睿表示，感謝林市長對柴橋里的重視，大力推動明湖路650巷擋土牆工程，居民在20年前就曾向市府反映這個問題，歷時多年終於獲得處理、解決，未來650巷的居民可以安心過日子。

柴橋里長黃桂蘭說，社區於民國69年完工後遇上土石流問題，感謝市長與民代努力協調爭取經費，期待未來擋土牆全面完工後，讓居民更安心。