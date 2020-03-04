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竹市明湖路650巷復建工程動土 土石流淹家園夢魘不再

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市明湖路650巷曾發生邊坡土石滑落影響住戶安全，市府爭取經費興建擋土牆及排水工程，今天動土。圖／市府提供
新竹市明湖路650巷曾發生邊坡土石滑落影響住戶安全，市府爭取經費興建擋土牆及排水工程，今天動土。圖／市府提供

新竹市明湖路650巷曾發生邊坡土石滑落影響住戶安全，市府向水保局爭取1千萬元補助，為鄰近社區打造285公尺長的擋土牆，今天動土，預定6月底前完工，市長林智堅說，將可解決80幾戶居民長達20年的困擾，未來下大雨時不用再提心吊膽，可以安心睡好覺。

明湖路650巷復建工程由林智堅、市議會議長許修睿等人敲磚動土，林智堅說，明湖路650巷附近常因瞬間豪大雨造成土石流，105年曾因雨勢撤離居民，市府107年先在明湖路650巷中段打造100公尺的擋土牆，這次向國產署協調土地及爭取水保局補助，在山坡地前後段打造285公尺長的擋土牆，把650巷住戶的保護全面到位。

許修睿表示，感謝林市長對柴橋里的重視，大力推動明湖路650巷擋土牆工程，居民在20年前就曾向市府反映這個問題，歷時多年終於獲得處理、解決，未來650巷的居民可以安心過日子。

柴橋里長黃桂蘭說，社區於民國69年完工後遇上土石流問題，感謝市長與民代努力協調爭取經費，期待未來擋土牆全面完工後，讓居民更安心。

市府產發處長張力可說，明湖路位於山坡地，曾發生邊坡土石滑落沖進住家，亟需完整的擋土牆工程，本次工程除了興建擋土牆，也會施作排水工程，導流泥水，讓住戶後院不積水，針對較危險的中段也會施作攔石柵，期許今年汛期650巷的居民不再擔心受怕。

新竹市明湖路650巷曾發生邊坡土石滑落影響住戶安全，市府爭取經費興建擋土牆及排水工程，今天動土。圖／市府提供
新竹市明湖路650巷曾發生邊坡土石滑落影響住戶安全，市府爭取經費興建擋土牆及排水工程，今天動土。圖／市府提供
新竹市明湖路650巷復建工程今天由市長林智堅（中）、市議會議長許修睿（右二）等人敲磚動土，預計6月完工。圖／市府提供
新竹市明湖路650巷復建工程今天由市長林智堅（中）、市議會議長許修睿（右二）等人敲磚動土，預計6月完工。圖／市府提供

林智堅 土石流 新竹

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