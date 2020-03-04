桃園11家急救責任醫院 6日起停止探病、陪病者限1人

新冠肺炎疫情延燒，為防堵民眾在醫院就醫感染病毒，桃園市政府提高醫院防疫標準，決議從3月6日起，市內11家急救責任醫院將全面停止一般探病，規範住院病人陪病者僅限1人，院內用餐改為外帶、外送等，保障民眾就醫環境安全。

桃園市衛生局表示，中央流行疫情指揮中心公布北部某醫院曾有案24、27及34民眾就醫時，造成接觸者感染病毒，陸續發病，因此規畫從109年3月6日起，11家急救責任醫院落實4大探病及陪病管制措施，降低防疫期間醫院進出人員數量、嚴格控管進出醫院的人員身分，消弭院內感染風險。

施行4大探病及陪病管制措施的桃市內11家急救責任醫院，分別為林口長庚醫院、榮總桃園分院、聖保祿醫院、部立桃園醫院、部桃新屋分院、敏盛醫院、天晟醫院、聯新醫院、怡仁醫院、天成醫院、國軍桃園總醫院。

管制措施包括，探病規範，除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病，請家屬改採視、通訊方式，陪病限制每名住院病人以1名陪病者為限，且採實名登記制度，必須註記姓名、電話，另外，陪病者需減少在院內移動，若有進出醫院則需配合院方分流機制。

購物方面，各醫院民生相關商店用餐以外送、外帶取代內用，並縮減或停止非民生必需的攤位經營，此外，各醫院也會派員加強巡檢，針對民眾可能聚集的地點進行管制及疏散，減少妨礙防治工作的情形。