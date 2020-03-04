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清、交大梅竹賽因疫情停辦 交大推梅竹攻防賽線上遊戲

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
清大、交大今年的梅竹賽因新冠肺炎疫情停辦，交大推出梅竹攻防賽限時遊戲，可以線上對戰。圖／交大提供
清大、交大今年的梅竹賽因新冠肺炎疫情停辦，交大推出梅竹攻防賽限時遊戲，可以線上對戰。圖／交大提供

國立交通大學和清華大學今年的梅竹賽因新冠肺炎疫情停辦，讓許多學生覺得可惜，交大資工系講座教授陳志成和實驗室學生發揮資工強項，推出梅竹攻防賽限時遊戲，2月8日前可以線上對戰。

交大指出，可從Google Play商店下載SensingGO應用程式，註冊登入後即可加入梅竹攻防賽，分別有代表交大的狐狸陣營及代表清大的熊貓陣營，這款遊戲類似「寶可夢」手遊，團隊在多處布設虛擬梅竹幣，使用者需行走各地收集，幫己方的守護獸補血，或攻擊敵方的守護獸；當敵方血量不足時，便會轉換成己方人馬，最後1天由總血量較多的陣營獲勝。

鑑於交、清大校友數量龐大，團隊成員林献庭說，這款遊戲沒有限定範圍，只要擁有梅竹幣，都可即時虛擬打怪，為攻防賽添加助力；團隊成員林芳妤則說，推出限時遊戲，以另種方式促進兩校交流，也鼓勵大家走路運動。

交大指出，SensingGO也融合大學生流行的「抽卡」交友，遊戲期間會隨機推播交友通知，如果配對成功，即可成為好友。

陳志成指出，透過SensingGO撿取金幣的遊戲，吸引使用者主動參與並分享資料，團隊將匿名儲存資料，應用於往後的資通訊學術研究。

目前SensingGO支援Android系統，未來將繼續開發iOS版本，並持續優化功能，讓更多使用者享受新型遊戲，也為學術研究累積資料庫。

交大 清大 新冠肺炎

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