疫情打擊飯店觀旅悽慘 桃禧航空城新館關閉

新冠肺炎疫情衝擊撐不住，許多餐廳、旅業飯店掀起歇業、裁員潮，桃園市知名桃園喜來登飯店、桃禧航空城飯店新館2家飯店向市政府通報裁員28人、本月起約二成員工放無薪假，2飯店董事長李三蓮今天上午表示，疫情衝擊擴大，「大家都很慘」，業者先自救採取裁員、放無薪假，疫情危機時刻業者、員工犧牲，希望政府優先補救業者、員工，3方一起共度疫情難關。

身兼桃園市觀光旅遊發展協會理事長的李三蓮日前向市長鄭文燦報告業界苦撐裁員現況，李三蓮表示，疫情危機，觀旅產業狀況很不好，「不裁員不行」，經與員工溝通，通報裁員28人，桃禧航空城飯店新館暫時關閉，訂房旅客全部升等到桃園喜來登飯店住宿，業者、員工自救犧牲，也希望政府補救。