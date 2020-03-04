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防疫情衝擊政府運作 鄭文燦：研擬分組、備援辦公

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
行政院人事行政總處日前發函各地方政府，要求因應防疫規畫人力及辦公場所應變措施，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，表示桃園市將以分組、備援辦公、居家辦公不超過三分之一、公文備份與流程簡化5大原則進行，請人事處明天完成初步規畫。記者張裕珍／攝影
行政院人事行政總處日前發函各地方政府，要求因應防疫規畫人力及辦公場所應變措施，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，表示桃園市將以分組、備援辦公、居家辦公不超過三分之一、公文備份與流程簡化5大原則進行，請人事處明天完成初步規畫。記者張裕珍／攝影

行政院人事行政總處日前發函各地方政府，要求因應防疫規畫人力及辦公場所應變措施，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，表示桃園市將以分組、備援辦公、居家辦公不超過三分之一、公文備份與流程簡化5大原則進行，請人事處明天完成初步規畫。

桃園市政府人事處已擬具 「桃園市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎人力運用及辦公場所應變措施草）」，桃園捷運公司董事長劉坤億今也報告指出，桃捷已預先進行經管部門的分區辦公規劃，另輪班人員1日起已依分組排班、獨立輪值等原則進行人力運作。

鄭文燦說，市府針對此疫情的人力與辦公規畫，將以分組辦公跟備援辦公規畫方向紀行，包括文件備份、職務代理人、在家辦公等，原則5日完成初步規畫，10日將完整規畫報給行政院。

鄭文燦認為，萬一未來疫情擴大，又發生疫情，政府部門仍要持續運作，已請秘書長黃治峯會同各單位提出防疫期間人力運用及辦公處所的規畫案，3月10日之前會確定。

依據行政院人事行政總處發函要求，為避免機關局部辦公處所或人員遭隔離，影響公務正常運作，除落實防疫措施，也應配合成立應變小組、規畫替代支援人力、規畫替代辦公場所、規畫資料備份作業與規畫居家辦公等方向。

行政院 疫情 鄭文燦

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