疫情打擊撐不住了 桃知名飯店餐旅裁126人

新冠肺炎疫情衝擊擴大，桃園市許多餐廳、旅業飯店「撐不住了」! 市府勞動局最新接獲資遣通報，桃禧航空城飯店將裁員28人、晶悅國際飯店將裁員5人、名人堂花園大飯店將裁員2人，估計桃園市旅宿及餐飲業者裁員126人，全市約10家公司行號員工300人放無薪假，旅宿飯店業者今天上午表示，2月整體住房率不到三成，訂房數取消近6千間，「疫情擴大，餐旅業一個慘字形容」。

桃園市府觀旅局了解觀光旅宿產業苦撐現況，正積極設法與中央聯繫協助振興、紓困，解決觀光餐旅業困境。桃園市旅館商業公會表示，目前所有旅館、飯店都在苦撐，部分旅館關閉部分樓層房間，可降低百分之一房屋稅，節省成本，希望苦撐度過疫情。