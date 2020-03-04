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竹北衛生所口罩還剩900多片！ 有需要的民眾可前往購買
新冠肺炎疫情緊張，民眾每天到藥局排隊買口罩，新竹縣目前有123家健保特約藥局與13鄉鎮市所衛生所加入口罩實名制販售服務，由於竹北市是都會區，社區藥局相對其他鄉鎮多，導致竹北市衛生所的口罩反而乏人問津，護理師兼護理長蔡慧芳表示，因口罩數量超過1000片，中央將停發3天，呼籲民眾前往購買。
自從實施口罩實名制，藥局的藥師們除了原有藥品藥務，還要分裝、販售口罩，業務量大增，尤其是都會型的藥局更是繁忙，為感謝藥師辛勞，縣長楊文科、衛生局長殷東成與新竹縣藥師公會理事長林禹佑，今天特地前往社區藥局快樂連鎖藥妝與竹北衛生所，慰勉防疫第一線工作人員，並號召志工加入協助藥師行列，有興趣的民眾可上「社團法人新竹縣藥師公會」臉書粉絲專業查詢。
蔡慧芳表示，竹北市衛生所從2月27日到3月4日為止，還有剩餘成人口罩926片、兒童口罩976片，許多民眾不知道13鄉鎮衛生所從上月27日開始就已全數加入販售行列，且竹北健保藥局多，衛生所反而沒什麼人排隊，讓她已經製作好的「售罄」告示牌完全派不上用場。
蔡慧芳指出，一旦配售點口罩的庫存數量大於1000片，中央將暫停配送3天，因此呼籲民眾多加利用衛生所，竹北衛生所下午1點30分開始號碼牌，2點開賣。
另外，實名制口罩從3月5日起調整購買量，成人口罩7天可買3片、兒童口罩可買5片，縣長楊文科楊提醒民眾有呼吸道感染症況或需出入醫療院所時配戴口罩，衛生局也會每天調查更新全縣健保特約藥局及衛生所口罩販售服務等資訊https://www.hsinchu.gov.tw/cp.aspx?n=951&s=241，方便民眾安排時間去購買口罩。
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