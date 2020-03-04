竹北衛生所口罩還剩900多片！ 有需要的民眾可前往購買

新冠肺炎疫情緊張，民眾每天到藥局排隊買口罩，新竹縣目前有123家健保特約藥局與13鄉鎮市所衛生所加入口罩實名制販售服務，由於竹北市是都會區，社區藥局相對其他鄉鎮多，導致竹北市衛生所的口罩反而乏人問津，護理師兼護理長蔡慧芳表示，因口罩數量超過1000片，中央將停發3天，呼籲民眾前往購買。

自從實施口罩實名制，藥局的藥師們除了原有藥品藥務，還要分裝、販售口罩，業務量大增，尤其是都會型的藥局更是繁忙，為感謝藥師辛勞，縣長楊文科、衛生局長殷東成與新竹縣藥師公會理事長林禹佑，今天特地前往社區藥局快樂連鎖藥妝與竹北衛生所，慰勉防疫第一線工作人員，並號召志工加入協助藥師行列，有興趣的民眾可上「社團法人新竹縣藥師公會」臉書粉絲專業查詢。

蔡慧芳表示，竹北市衛生所從2月27日到3月4日為止，還有剩餘成人口罩926片、兒童口罩976片，許多民眾不知道13鄉鎮衛生所從上月27日開始就已全數加入販售行列，且竹北健保藥局多，衛生所反而沒什麼人排隊，讓她已經製作好的「售罄」告示牌完全派不上用場。

蔡慧芳指出，一旦配售點口罩的庫存數量大於1000片，中央將暫停配送3天，因此呼籲民眾多加利用衛生所，竹北衛生所下午1點30分開始號碼牌，2點開賣。