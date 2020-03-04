桃市居家檢疫、隔離逾千人 慈濟送「安心祝福包」
新冠肺炎疫情延燒，桃園市目前居家檢疫、居家隔離人數超過千人，市府除了整合民間捐贈物資發送「全方位健康關懷包」之外，今天也獲得財團法人佛教慈濟慈善事業基金會贈送2千份「安心祝福包」內有五穀粉、香積飯、保健品等物資，市長鄭文燦今天代表受贈，感謝慈濟的溫馨送暖，市府會充分利用，將物資送到檢疫隔離者住處。
桃園市民政局統計，疫情爆發迄今，桃園市居家檢疫累計監測4017人，已有3237人解除監測，目前有779人，因韓國入境有管制，居家檢疫人數略有成長，居家檢疫以中壢、桃園區人數最最多，有3人住院；另由桃園市衛生局監測的居家隔離約400人。
財團法人佛教慈濟慈善事業基金會今天捐贈給市府2千份「安心祝福包」內容包含營養補給、防疫保健和心靈祝福等3大品項、7項物資，紙提袋內有大包五穀粉1包、香積飯1袋、淨斯口糧1盒、中美製藥保健品1盒、靜思語1冊或靜思人生系列書籍1本、愛心祝福卡與平安吊飾。
鄭文燦今天代表受贈，感謝財團法人佛教慈濟慈善事業基金會特別關心居家隔離與檢疫者的健康，希望這些物資能減輕檢疫者心理壓力。
市府民政局指出，2千份慈濟安心祝福包將依照居家檢疫人數先分別送往桃園、中壢區公所，並發放至居家檢疫者住處。
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