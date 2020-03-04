桃市11家急救責任醫院6日起禁探病 這些狀況例外
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府加強防疫採超前部署，市府今天早上市政會議進行防疫專案報告，衛生局長王文彥宣布已與轄內11家急救責任醫院溝通取得共識，6日起全面禁制探病，避免感染風險，但有「生離死別」的狀況例外，希望民眾配合。
桃園11家急救責任醫院為：林口長庚紀念醫院、臺北榮民總醫院桃園分院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、聯新國際醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、怡仁綜合醫院。
衛生局指出，6日起的4大管制措施為，第一「探病」、除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患；第二「陪病」、陪每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度，包括登記姓名、電話等，另請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院之必要，亦請配合院方分流機制。
第三「用餐以外帶、外送取代內用」，各醫院民生相關商店用餐應以外送、外帶取代內用，並縮減或停止非民生必需之攤位經營；第四「減少聚集情形發生」，各醫院應派員加強巡檢，針對民眾可能聚集的地點，應進行管制及疏散，減少妨礙防治工作之情形。
王文彥說，昨天已向11家急救責任醫院發文要求禁止訪客，這項重要措施，希望能夠成功，但若有生死別離等狀況會開放。
桃園市長鄭文燦主持市政會議時也說，防疫期間醫院暫停訪客，但部分狀況例外，請衛生局、新聞處多宣導。
王文彥也在報告時，提到桃園市通報個案數219人，目前確診9人，觀察各國確診病例數趨勢，義大利確診個案數高，「R0值」高達6.9，代表防護效果有限，且病毒不停在變化，且歐盟無邊境，讓周邊國家也開始爆發流行，從各國疫情狀況看下來，社會距離的管理很重要，台灣算走在很前面，要持續努力，相信會有好結果。
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