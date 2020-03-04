荔枝椿象頻卵 農業處呼籲把握最後用藥黃金期程

苗栗縣政府農業處近期監測荔枝椿象開始出現產卵行為，1到2周後將正式進入產卵期，又因為逢龍眼開花初期，避免授粉昆蟲中毒死亡等現象，縣府農業處呼籲，荔枝及龍眼農友把握最後用藥防治期到3月9日，一同打擊荔枝椿象。

農業處農務科實習植物醫生吳意眉說，荔枝椿象防治除使用化學藥劑，也可採用銷毀此蟲卵片的物理防治。或利用生物一物剋一物的策略來釋放平腹小蜂，其可寄生荔枝椿象卵塊，均有效避免荔枝椿象的後代繁衍。

吳意眉說，荔枝椿象無產卵偏好特性，在居家牆壁、紗窗或衣物上常見14粒淡綠色卵粒相聚而成，提醒民眾不用太驚慌，卵粒不會溢出侵蝕性毒液，可直接將卵塊移除。

農務科提醒，農友在田間作業時應做好身體防護，掌握黃金用藥時程及落實安全用藥。