超暖心！怕獨居長者不便排隊買口罩 竹縣府派員送到府

超暖心！新冠肺炎疫情持續延燒，民眾搶著排隊買口罩，新竹縣政府體恤縣內453名獨居老人，身體狀況不方便排隊，連日來由社工、志工到長輩家中分送口罩，並轉發福智佛教基金會-新竹分苑捐贈的民生物資，讓弱勢長輩感受社會溫情。

縣府社會處表示，截至去年12月底，新竹縣列冊服務獨居老人達817人，其中有453名長者經常有就醫需求，有鑑於新冠肺炎疫情升溫，各醫院、診所都要求病患一定要戴口罩才能就診，社會處連月來結合臺灣社工人共好發展協會，分赴縣內各鄉鎮登門送口罩，一周給兩片、連發4周，每人可領到8個口罩。

湖口獨居的許奶奶，因腰椎受傷的她行動不便，用餐也不固定，看到社工送上防疫口罩，以及福智佛教基金會贈送有機米、原味麵條、米果、餅乾等民生物品，感到相當感動，也感謝社工及縣府，讓獨居長者在防疫期間伙食不短缺，進出醫院也能安心。