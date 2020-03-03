直行車陷阱！苗市台13線會勘改善左轉專用道

苗栗縣境內三條省道有21處路口在內側車道設有左轉專用道，部分直行車輛駕駛人因路況不熟占用遭檢舉，招來路口陷阱爭議。公路總局第二工程處昨與民代和相關單位實地會勘後，將先改善苗栗市台13線國華路與正發路、正展路口。以退縮路口中央分隔島方式，再畫出一線車道為左轉專用道，減少直行車誤占左轉專用道的機率。

本報上月下旬曾報導探討，苗栗市國華路與正發路、正展路口內側左轉專用道，有不熟路況的直行車駕駛人抱怨，駕車接近路口才發現是專用道，但已無法變換車道。駕駛人硬著頭皮直行，結果就遭人檢舉交通違規，至少罰600元。批評對外地駕駛人不友善，猶如違規陷阱。

本報的報導引起回響，公路總局第二工程處、苗栗縣政府等單位，昨與立委服務處、苗栗縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁等人實地會勘。鄭碧玉等人說，常有民眾反映，直行車駕駛人很容易誤入左轉專用道，無論停下來，轉出車道或是繼續直行都是違規，也不利交通安全。

公路總局二工處交管中心小組長張禎凌等人表示，國華路與正發路、正展路口的路幅夠寬，決定縮減路口中央分隔島，增加一線車道，畫為左轉專用道。讓原先的兩線車道供直行車行駛，降低直行車疑誤占左轉道的機率。

若路幅不足，則調整標線，讓內側車道車輛可以轉到外側車道，並在路口前增設標誌提醒直行車提前變換車道，其餘路口將檢討評估違規狀況，設法逐一改善。