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經濟部拍板 額溫槍禁出口至3月底

疫情延燒生意難做 桃園4家老字號餐廳歇業

聯合報 / 記者陳夢茹/桃園即時報導
桃園泰式主題餐廳「紅拱門」今日於臉書宣布將於3月22日起歇業，引起民眾討論。圖／截自桃園知名泰式主題餐廳紅拱門臉書
桃園泰式主題餐廳「紅拱門」今日於臉書宣布將於3月22日起歇業，引起民眾討論。圖／截自桃園知名泰式主題餐廳紅拱門臉書

新冠肺炎疫情延燒，不僅航空、觀光產業大受打擊，餐廳顧客人數也銳減，上月桃園市中壢區知名儷宴美食館資遣三分之一員工後，桃園老字號餐廳紛紛傳出熄燈消息，今日桃園泰式主題餐廳「紅拱門」也宣布將歇業，引起民眾討論，直呼這次疫情對餐飲業造成雪崩式的傷害。

疫情越演越烈，桃園不少餐飲業生意一落千丈，蘆竹區近期也頻傳餐廳吹熄燈號，包括南崁湘蓮餐廳於2月29日停業、大竹竹園餐廳總店2月29日停業、南崁萬翔餐廳3月10日停業，老字號餐廳紛紛不敵疫情延燒選擇歇業，讓不少在地人及老顧客感到不捨。

自民國88年就在桃園開店的知名泰式主題餐廳「紅拱門」，全館可容納近260個座位的寬敞包廂，是許多公司聚餐的好選擇，今日也公告即將於3月22日起歇業，臉書發文寫道「因餐飲業受武漢影響，將於109年3月22日歇業，也歡迎在歇業前再次回訪，享用您最喜愛的紅拱門佳餚，並與紅拱門一起留下美好的回憶，真心感謝各位貴賓20年來對紅拱門的支持與鼓勵」，令民眾相當錯愕。

疫情 餐飲業 新冠肺炎

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