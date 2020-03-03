影／老人共餐擬改為發便當？苗栗社會處：彈性因應

苗栗縣的社區關懷點目前已有150個，多數提供老人共餐服務，為因應新冠肺炎疫情，縣府加強防疫措施，今天縣務會議討論時，考慮改以發便當方式辦理，或擴大老人用餐距離；縣府社會處長楊文志強調，縣內各地關懷據點的空間、樣態不一定相同，將採取彈性管理，未來中央如有統一指導原則將配合通案辦理。

苗栗縣長徐耀昌表示，今天縣務會議他指示各主管單位加強各種群聚活動的防疫措施，其中社會處的社區關懷據點就有150個，多數都提供老人共餐服務，如果停止共餐，將造成老人及家人的不便與困擾，他請社會處研議是否可改發便當，老人在關懷據點距離也應設法加大。

楊文志強調，社區關懷據點因各社區據點樣態不一，將採彈性管理的作法，共餐部分也會有彈性應變作為，例如拉大長者用餐的距離，或打完飯菜後帶回家再用餐；關懷據點是否繼續開放是全國性的問題，將配合中央統一的指導原則通案辦理。