訪視不織布工廠 鄭文燦：同疫情指揮中心不查非法移工

桃園市長鄭文燦今天訪視桃園市中壢區不織布工廠敏成股份有限公司，關心醫用口罩核心原料製造情形，並感謝敏成公司自1月30日開工後就配合政府防疫政策，產線全開24小時不停機生產，供應全國最大量之熔噴技術不織布，確保全國醫用口罩核心原料供應無虞，全力支援防疫所需。

鄭文燦表示，敏成公司是成立近30年的熔噴不織布廠商，具有卓越的熔噴技術與穩定性高製程經驗，運用最佳等級的熔噴過濾材原料及與世界接軌的全套自主檢驗設備，敏成公司從1月30日開工後就24小時不停機，平均每天製造5噸不織布濾材的量能，讓醫用口罩工廠可以製造生產出500萬片口罩，確保醫療用口罩內最重要的核心原料「熔噴技術不織布」可以不中斷的供應。

第32名確診案例為非法看護移工，引發社會質疑非法移工恐成防疫破口，勞動部隨即加強查緝，被問到是否配合中央加強查緝。對此，鄭文燦表示，原本勞動部的政策是加強查緝非法外籍看護跟移工，同意中央疫情揮中心的看法，考慮到醫療體系，若把外籍看護都抽掉，萬一有些沒有合法執照的在崗位上，反而會製造防疫缺口及醫院負擔。

支持醫療院所，既有的外籍看護，以衛生教育跟防疫教育為主，減少醫院的負擔，沒有執照的外籍看護不會採取移送的作法，這樣的做法會讓防疫工作遇到困難，最要緊的是把防疫擺第一位，把防疫工作完成，其他工作可以慢慢來。

北捷日前在板南線台北車站試辦設置「紅外線熱顯像儀」，但遭鄭文燦批只是演練，還說桃園機捷將在3月底前，設置完21站的熱顯像儀。北捷回應「北捷肩負每日200多萬搭乘人次的健康，與日運量8萬多人次的桃捷相比，兩者挑戰當然不一樣」。