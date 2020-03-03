鄭文燦：防疫第一 暫不執行非法外籍看護移送

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市同意中央流行疫情指揮中心考量，將新冠肺炎的防疫工作擺在第一位，因此目前市府不會執行在醫院內無執照外籍看護的移送，以免防疫工作困難。

鄭文燦下午到中壢區敏成股份有限公司參訪不織布的生產流程，他在致詞時表示，目前市府不會執行在醫院內無執照外籍看護的移送，這樣的作法會讓防疫工作遇到困難，現階段最要緊的是把防疫擺第一位，把防疫工作完成，至於其它工作可以慢慢來。

鄭文燦說，原本勞動部政策是加強查緝非法外籍看護跟外籍移工，但中央流行疫情指揮中心考量，醫療體系若把非法外籍看護都抽掉，恐怕反而會形成防疫缺口，製造醫院負擔。

鄭文燦指出，基本上，桃園市同意這樣的看法，也會支持醫療院所既有的外籍看護，也期望能以衛生教育跟防疫教育為主，讓外籍看護能減少醫院負擔。