苗栗市農會生變 6名理事連署提總幹事不信任案逼宮

苗栗市農會2017年改選後，理事幾經更迭，原居劣勢的前總幹事吳世垣陣營席次反超，6名理事今天連署向農會提出解聘總幹事謝錦明不信任案，將於最近一次理事會討論。

參加連署的市農會理事鄭進忠表示，2017年農會改選，謝陣營在理事會取得5比4席的優勢，但其中1席資格不符，後來被取消，他遞補上任，理事會席次反超，上個月謝陣營的另名理事過世，還沒有遞補，加上又有1名理事投靠，目前理事會有6席比2席的優勢。

「非關派系」！鄭進忠說，謝錦明在人事考核、任用不公，且不尊重理事會，例如苗栗市中正路田媽媽教室案，理事多數認為中正路停車不方便，且同質性店家多，因此希望另覓其他地方，並做更好的規畫，謝錦明後來竟提交會員代表會討論。

謝錦明強調，理事的想法，他予以尊重，這段時間擔任總幹事，就是要照顧農民福祉，為農民服務，很多事情見仁見智，每個人心中有一把尺，不信案理事會將有所討論。