影／苗栗教養院生口罩露鼻子 院方增設透明片

苗栗縣長徐耀昌上午針對縣內的身障教養機構，前往後龍鎮新苗教養院視察防疫整備工作，為確保院生能充分以口罩防止病毒入侵，院方特別DIY幫口罩加裝透明塑膠片，防疫措施讓徐耀昌等人相當肯定。

徐耀昌上午由縣議會副議長李文斌、縣府社會處長楊文志等人陪同到新苗教養院視察防疫措施，院方對出入人員一律詢問旅遊史、量額溫，採取嚴格管制。

新苗教養院院長林金枝表示，院方準備有充足的口罩、酒精等防疫物資，鑑於有些院生戴口罩習慣性露出鼻子，因此院方特別DIY在口罩上方加裝透明片，另外也有頭套結合口罩套的功能，設法讓防疫更確實；以往視原生家庭功能，院生有人每周返家1次，也有人每月返家1次，防疫期間一些家庭功能較弱的院生，目前都讓他們留在院內，暫停返家。

徐耀昌肯定新苗教養院的防疫工作用心，觀看院生表演洗手的要領，也和眾人一起嘗試DIY幫口罩黏貼透明片。

新苗教養院成立22年，15年前遷至後龍東明里現址，3月起並從新苗發展中心舊名更改為新苗教養院；林金枝表示，目前院生年齡都已漸增長，年齡最小的已讀高三、最大的已72歲，全院目前有82名院生，在院內分為13個家庭，每家有3間房，每2人居住1間房，另外有4名院生在外工作，居住在社區家園。