快訊

返台居家隔離檢疫者該怎麼做？家人防護須知這幾件事

第42例確診！案34陪病家屬 同病房不同病室也中鏢

影／苗栗教養院生口罩露鼻子 院方增設透明片

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新苗教養院院長林金枝簡報院內防疫管制措施。記者胡蓬生／攝影
新苗教養院院長林金枝簡報院內防疫管制措施。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長徐耀昌上午針對縣內的身障教養機構，前往後龍鎮新苗教養院視察防疫整備工作，為確保院生能充分以口罩防止病毒入侵，院方特別DIY幫口罩加裝透明塑膠片，防疫措施讓徐耀昌等人相當肯定。

徐耀昌上午由縣議會副議長李文斌、縣府社會處長楊文志等人陪同到新苗教養院視察防疫措施，院方對出入人員一律詢問旅遊史、量額溫，採取嚴格管制。

新苗教養院院長林金枝表示，院方準備有充足的口罩、酒精等防疫物資，鑑於有些院生戴口罩習慣性露出鼻子，因此院方特別DIY在口罩上方加裝透明片，另外也有頭套結合口罩套的功能，設法讓防疫更確實；以往視原生家庭功能，院生有人每周返家1次，也有人每月返家1次，防疫期間一些家庭功能較弱的院生，目前都讓他們留在院內，暫停返家。

徐耀昌肯定新苗教養院的防疫工作用心，觀看院生表演洗手的要領，也和眾人一起嘗試DIY幫口罩黏貼透明片。

新苗教養院成立22年，15年前遷至後龍東明里現址，3月起並從新苗發展中心舊名更改為新苗教養院；林金枝表示，目前院生年齡都已漸增長，年齡最小的已讀高三、最大的已72歲，全院目前有82名院生，在院內分為13個家庭，每家有3間房，每2人居住1間房，另外有4名院生在外工作，居住在社區家園。

楊文志指出，全縣目前有8家教養機構，院生總數約550人，另外有15家老人福利機構 (老人安養院)，住民有770多人，此外還有2家兒少機構，社會處都已通令加強各項防疫措施，致力阻絕疫情侵擾。

苗栗縣長徐耀昌上午到後龍鎮新苗教養院視察防疫工作，進院前由工作人員量額溫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午到後龍鎮新苗教養院視察防疫工作，進院前由工作人員量額溫。記者胡蓬生／攝影
新苗教養院院生表演洗手要領及口訣。記者胡蓬生／攝影
新苗教養院院生表演洗手要領及口訣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(右二)等人DIY為口罩加裝透明片。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(右二)等人DIY為口罩加裝透明片。記者胡蓬生／攝影
新苗教養院為讓院生戴口罩穩妥，在口罩上方加裝透明片。記者胡蓬生／攝影
新苗教養院為讓院生戴口罩穩妥，在口罩上方加裝透明片。記者胡蓬生／攝影

口罩 徐耀昌

延伸閱讀

苗縣模範婆媳 客家相聲好搭檔

霜害重創 苗栗高接梨穗 損失逾600萬

她們相聲一唱一和好搭檔 徐耀昌表揚苗栗縣模範婆媳

苗栗高接梨穗災損逾600萬元 梨農：比霸王級寒流時還慘

相關新聞

騎士遭指示牌砸死 新竹縣府4月1日起鐵腕拆違規指示牌

去年有機車騎士遭寶山鄉公所900公斤觀光指示牌壓死意外，新竹縣政府考量公共安全，將從今年4月1日至6月30日止，調整及維...

南園人文客棧探索藝術 聽弦樂饗美食

新竹The One南園人文客棧追求精緻生活藝術，今年攜手普羅藝術家樂團，共同策劃首屆「春之聲」音樂節，透由精緻生活飲食、台灣在地人文與音樂藝術之結合，讓愛樂者在4月春假期間能享受到音樂殿堂與東方莊園之音樂饗宴。

國際自由車環台賽第三站今登場 歐洲體育台全程直播

2020國際自由車環台公路大賽賽事於3月1日至5日舉行，共分台北市、桃園市、浪漫台三線、高雄市、屏東縣等共5站，其中「浪...

竹縣新任教育處長就任 楊郡慈：盡全力為孩子服務

新竹縣政府今天上午召開主管會報，縣長楊文科也公布新任教育處長由楊郡慈擔任。楊郡慈畢業於國立清華大學化學系、台大化學研究所...

新竹血液存量拉緊報 市議會拋磚引玉辦捐血活動

新竹市議會今舉辦捐血活動，包括市議會多名議員、70幾名里長熱情參與，現場人潮滿滿，許多民眾也熱情響應，一早就來排隊捐熱血...

浪漫苗栗客家桐花婚禮 疫情衝擊將延後或取消

浪漫苗栗客家桐花婚禮是年度盛事，今年將邁入第15年，也備受期待，苗栗縣政府今年原預定4月18日登場，但受到新冠肺炎影響，...

2線道內側左轉專用道形同陷阱？ 公路總局二工處要改善

苗栗縣有21處省道路口，單向雙車道內側設左轉專用道，以致有些直行車誤入遭檢舉交通違規，引發陷阱之議，公路總局第二工程處今...

拼防疫 高雄區監理所DIY防護面罩

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄區監理所每日進出人數超過千人，所需的醫療口罩及清潔用品成本也攀升，且還不一定買得到。高雄區監理...

林智堅視察轄內身障機構防疫 宣布配給萬片口罩備用

因應新冠肺炎疫情，新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作，除了解...

防堵新冠肺炎群聚感染 鄭文燦：清明節聯合法會取消

新冠肺炎疫情嚴峻，下個月就是清明節，為避免人潮聚集傳染，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫專案會宣布今年聯合法會取消，民政局...

風雲社團／平鎮女青會 辦公益溫暖社會

平鎮女青會創立於民國96年，當初馬英九準備競選總統，基於國民黨長期發展考量，認為黨內婦女成員年齡偏高，希望另組織年輕婦女團體，原打算召集黨內成員組成女青會，桃園市議員舒翠玲力排眾議，提議組織成員由外部找起，希望以舉辦公益活動方式凝聚眾人，一起為社會盡一份心力，加入後也不強迫入黨，藉此讓民眾認同並支持政府政策。

苗縣模範婆媳 客家相聲好搭檔

苗栗市退休校長蔡杏蓉與婆婆徐陳美珠有默契，婆媳表演客家相聲叫好又叫座，獲選苗栗縣模範婆媳，將代表參加全國模範婆媳表揚，縣長徐耀昌昨天頒發「淑德可風」賀匾，肯定樹立婆媳典範。

熱門新聞

疫情衝擊餐廳生意慘 房東主動開口免收房租一片讚揚聲

「罔腰尬鳳梨」與嘉市議員做公益 捐乾洗手液3千瓶

「學姊」黃瀞瑩18歲嫩照曝光 網友暴動：又戀愛了

蘭嶼小七買酒精不見排隊的人？店員講完秒懂：請看地板

影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

3年慨捐320萬還不夠 「達成」贈車再助偏鄉社工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。