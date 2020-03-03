林智堅變瑪莉歐撞金幣 籲民眾自備銅板買口罩

口罩實名制即將調整為兒童口罩7天可買5片、成人7天可買3片，但基層藥師陸續傳出一片5元「銅板價」的口罩整日的販售量大，常常發生5元、10元零錢不足的窘境，讓人力吃緊的藥局忙不過來，新竹市長林智堅的團隊發揮創意，ＰＯ出一張動態圖，讓林智堅搖身變成「瑪莉歐」，頭撞磚頭變出5元銅板，呼籲大家「自備銅板」，減輕藥局找零負擔，購買口罩不卡關。

林智堅今在臉書po出一張變身瑪莉歐的動態圖，只不過大家熟悉的瑪莉歐換成林智堅的臉，往上跳撞擊磚塊跑出5元硬幣，希望透過創意方式提醒民眾務必自備5元銅板買口罩，盡量減少藥局找零的負擔，引起網友一致好評，紛讚「太有創意」、「超厲害的啦」，也有網友說「史上最帥瑪莉歐就是你」。

團隊幕僚說，近日有基層藥師反映，常遇到消費者用大鈔買口罩，光是找零就花費許多時間，一整日的販售量大，幾乎天天面臨5元、10元不夠找的窘境，林智堅團隊靈機一動，發想出讓林扮演電玩人物瑪莉歐撞金幣，呼籲民眾多體諒藥師辛勞，自備零錢也能減少排隊時間。

林智堅說，要再次感謝辛苦的健保藥局和藥師們協助防疫第一線，最後更暖心呼籲「不插隊、不囤積、自備銅板」的原則，把資源留給需要的人，不要囤積口罩。