國際自由車環台賽第三站今登場 歐洲體育台全程直播

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聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
2020國際自由車環台公路大賽賽事於3月1日至5日舉行，「浪漫台三線站」由客委會、新竹縣、苗栗縣、台中市共同舉辦，賽事今天開跑。記者張雅婷／攝影
2020國際自由車環台公路大賽賽事於3月1日至5日舉行，「浪漫台三線站」由客委會、新竹縣、苗栗縣、台中市共同舉辦，賽事今天開跑。記者張雅婷／攝影

2020國際自由車環台公路大賽賽事於3月1日至5日舉行，共分台北市、桃園市、浪漫台三線、高雄市、屏東縣等共5站，其中「浪漫台三線站」由客委會、新竹縣、苗栗縣、台中市共同舉辦，賽事今天開跑，新竹縣副縣長陳見賢、苗栗縣副縣長鄧桂菊、中華民國自由車協會秘書長李開志、客家委員會副主委楊長鎮以及教育部體育署副署長林哲宏一同到場領騎。

今天賽程橫跨竹、苗、中等3縣市，路線含領騎長達158.5公里，沿途為層巒疊翠、蜿蜒崎嶇錯落在客庄的美麗賽道，共有17支勁旅競逐，包括澳洲、奧地利、比利時、白俄羅斯、哥倫比亞、捷克、西班牙、俄羅斯、美國、日本、台灣等29個國家參賽，開賽於新竹縣政府警察局六家派出所出發，經新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉，途中有6個鄉鎮公所以及10所國中小學師生，於賽道旁替參賽者加油打氣。

開賽前，陳見賢、鄧桂菊、楊長鎮頒發第二站個人總冠軍、衝刺王、登山王及亞洲總冠軍等獎項，並致贈峨眉鄉柑桔及東方美人茶。楊長鎮表示，今天台三線賽事相當精彩有看頭，途中會有2個登山點及2個衝刺點，挑戰性十足；賽事風景也將展現客家人堅毅、勤檢的「客家精神」，將台三線獨特的客家風情、人情及地理行銷至國際。

中華民國自由車協會李秘書長表示，比賽全程可透過歐洲體育台E1台，讓全世界看到台灣，無法到場觀賽的民眾，可以透過第56台、緯來育樂台和TVBS YouTube頻道直播，一同在網路上為選手加油。

2020國際自由車環台公路大賽賽事於3月1日至5日舉行，「浪漫台三線站」由客委會、新竹縣、苗栗縣、台中市共同舉辦，賽事今天開跑。記者張雅婷／攝影
2020國際自由車環台公路大賽賽事於3月1日至5日舉行，「浪漫台三線站」由客委會、新竹縣、苗栗縣、台中市共同舉辦，賽事今天開跑。記者張雅婷／攝影

台三線 新竹 白俄羅斯

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