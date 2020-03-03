竹縣新任教育處長就任 楊郡慈：盡全力為孩子服務

新竹縣政府今天上午召開主管會報，縣長楊文科也公布新任教育處長由楊郡慈擔任。楊郡慈畢業於國立清華大學化學系、台大化學研究所，畢業後即到化學公司就職，協助湖口工業區建廠，期間擔任過副理、業務經理等職，擁有3個孩子的她也擔任過新竹縣家長協會理事長，因深知陪伴的重要性，而落實愛的教育教導孩子。

縣長楊文科表示，楊郡慈擔任過新竹縣家長協會理事長，對竹縣教育界問題非常了解，相信她能為縣府帶來新氣象，並從體制外來到縣府擔任政務官，找出教育界改善事項。

楊郡慈表示，她過去多年從家長角度關心教育，擔任新竹縣各級學校家長協會理事長３年期間，跟學校互動、溝通教育當中學習理念，很高興本次有機會繼續為新竹縣教育打拼，對她個人以及新竹縣都是一大挑戰，但是最終都會回到教育初衷，將匯集各方多元的意見，容納更多不同角度的聲音，希望眾人多多給予指導，會盡全力為孩子服務。

楊郡慈過去曾擔任學校家長會長以及全國家長會長聯盟理事長，念茲在茲希望能幫助更多孩子，期間也透過進修完成國立空中大學生活科技系家庭教育專班，更於去年考上國立台北教育大學教育政策與管理學系文教法律碩士班，盼更清楚從教育法規的構面來協助教育發展，對於事情觀察也採開放多角度思考，面對問題採取樂觀、積極的態度、樂意終生學習，進取、具有行動力去解決問題。