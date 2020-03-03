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騎士遭指示牌砸死 新竹縣府4月1日起鐵腕拆違規指示牌

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
去年有機車騎士遭寶山鄉公所900公斤觀光指示牌壓死意外，新竹縣政府考量公共安全，將從4月1日至6月30日止，針對縣府轄管道路標誌桿上違規私掛指示牌面逐一進行拆除並沒入。圖／新竹縣府提供
去年有機車騎士遭寶山鄉公所900公斤觀光指示牌壓死意外，新竹縣政府考量公共安全，將從4月1日至6月30日止，針對縣府轄管道路標誌桿上違規私掛指示牌面逐一進行拆除並沒入。圖／新竹縣府提供

去年有機車騎士遭寶山鄉公所900公斤觀光指示牌壓死意外，新竹縣政府考量公共安全，將從今年4月1日至6月30日止，調整及維護鄉縣道大型標誌，針對縣府轄管道路標誌桿上違規私掛指示牌面逐一進行拆除並沒入，交通旅遊處長游志祥今天表示，將請公所協助宣導呼籲業者儘速主動拆除，由各鄉鎮市公所及權管單位，就各維管道路及設置牌面桿件違規私掛指示牌部分，配合一併處理。

新竹縣政府今天主管會報中提及，去年有機車騎士遭寶山鄉公所900公斤觀光指示牌壓死的意外，縣長楊文科指示縣府交通旅遊處、工務處等相關單位，協助寶山鄉公所釐清事故發生原因，且要求體檢竹縣轄內相關標誌、路燈等設施，請相關單位、各鄉鎮公所及公路總局等權管單位，定期派員巡查維護。

縣府交旅處於108年底委託廠商，依照交通部頒訂「道路交通標誌標線號誌設置規則」等工程規範，進行全縣鄉縣道大型交通標誌桿巡檢，統計大型標誌桿共計532支，其中203支有變形、鬆脫或遭私掛牌面；游志祥表示，儘管初步檢視並未發現有立即危害，但基於公共安全考量，若遭業者私掛指示標誌，將增加載重及受風面，影響桿件結構，也讓行車安全出現疑慮。

為維護用路人行車安全，交旅處於2月26日邀集全縣13鄉鎮市及本府工務處、公路總局新竹工務段等單位，就全縣大型標誌安全維護等事宜進行第二次討論，會中決議基於公共安全的考量，自4月1日起至6月30日止，將逐一拆除道路大型標誌桿上、沒設置登記的違規私掛指示牌，交旅處呼籲業者主動拆除，減少損失並避免受罰。

去年有機車騎士遭寶山鄉公所900公斤觀光指示牌壓死意外，新竹縣政府考量公共安全，將從4月1日至6月30日止，針對縣府轄管道路標誌桿上違規私掛指示牌面逐一進行拆除並沒入。記者張雅婷／翻攝
去年有機車騎士遭寶山鄉公所900公斤觀光指示牌壓死意外，新竹縣政府考量公共安全，將從4月1日至6月30日止，針對縣府轄管道路標誌桿上違規私掛指示牌面逐一進行拆除並沒入。記者張雅婷／翻攝

新竹 機車騎士

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