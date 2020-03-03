苑裡國小畢旅出發 遊程加強防疫工作

因應新冠肺炎疫情，許多國中小學暫緩畢業旅行，但苗栗縣苑裡國小多數家長贊成如期舉辦，除5名學生未參加，其餘65名學生今天如期出發，老師也在旅程中加強防疫工作。

苗栗縣苑裡國小校長呂祥羲表示，新冠肺炎疫期爆發後，立即研擬國小6年級學生校外教學意願調查，提供「如期3月3日、4日舉辦」、「延後至5月7日、8日進行」、「兩者皆可」以及「退費，不參加本次活動」等選項請學生家長勾選。

呂祥羲指出，70份調查表中，有33名家長同意如期出發，20名家長認為延後至5月，15名家長選取兩者皆可，只有2名學生不參加，校方進一步以電話通知確認，最後有65名學生在今天出發，5名學生未參與畢業旅行。

呂祥羲表示，除學生外還有6名老師、6名領隊陪同，出發前已提醒學生要加強防疫工作，為期2天1夜的行程，包含九族文化村、日月潭等主要景點，每個站點老師也要求學生必須戴口罩、酒精消毒、勤洗手。

苗栗縣政府教育處學管科長徐建男表示，尊重各校師生及家長的決定，但也特別要求各校在實施校外教學的時候，一定要按照校外教學因應新冠肺炎注意事項進行，而針對沒有參加的學生，也會有另外補課計畫。

儘管仍有親友提出質疑，為何如期舉辦畢業旅行，但校方指出，反向思考，現在前往各景點的遊客較為稀少，反而比較安全，而上午已抵達九族文化村的參加畢業生也傳影片表達唯一一次的畢業旅行沒被取消，「很開心、很快樂」。