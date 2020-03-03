南園人文客棧探索藝術 聽弦樂饗美食

新竹The One南園人文客棧追求精緻生活藝術，今年攜手普羅藝術家樂團，共同策劃首屆「春之聲」音樂節，透由精緻生活飲食、台灣在地人文與音樂藝術之結合，讓愛樂者在4月春假期間能享受到音樂殿堂與東方莊園之音樂饗宴。

結合音樂節，聯合報系有行旅這次特別企畫「南園音樂會之旅」兩天一夜旅程，盡享一泊六食四美學，四月將帶您深度探索。The One南園人文客棧是台灣最美的山中園林精品旅宿 ，園內每天僅接待廿組貴賓入住。

此次活動以三門精緻藝術來貫串春之聲音樂節。「食藝」，The One根據音樂內容來設計不同一般的創意料理，使味覺與聽覺間關係更緊密；「品藝」，以美好生活為念，發揮品藝精神，透過文化創意於古典園林的雕琢，蘊含新東方人文風格；「樂藝」，普羅藝術家樂團音樂總監廖嘉弘將古老歐洲的藝術生活方式重新詮釋於現代生活中，為古典音樂領域開了一扇窗，銜接古典音樂的過去與未來，並廣邀國內樂界菁英，同心協力推廣精緻音樂藝術。

春之聲音樂節透由味覺、視覺、聽覺三種感官藝術的結合，讓料理不只是料理、音樂不只是音樂，充分體現出「精緻藝術生活」精神。

音樂節由廖嘉弘率領的普羅藝術家樂團七人弦樂隊於莊園內演出，由「安徒生愛樂」拉開序幕，實踐安徒生精神既深刻又平實的藝術生活觀，壓軸為呼應今年貝多芬250歲冥誕的「貝多芬年」，由《命運》交響曲開始，象徵向命運搏鬥，最終迎來勝利及光明。接著以被華格納譽為「舞蹈的神話」的第七號交響曲，為首屆春之聲音樂節劃下燦爛絢麗句點。

「企業家山居歲月」十二系列旅程將於三月十二在米其林一星「山海樓」舉行旅程午餐餐酒說明會，報名、洽詢詳細旅程請電02-86433926、86433543，或有行旅官網。