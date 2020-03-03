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新竹血液存量拉緊報 市議會拋磚引玉辦捐血活動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市議會議長許修睿今號召多名議員、里長一起挽袖捐熱血。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議長許修睿今號召多名議員、里長一起挽袖捐熱血。圖／新竹市議會提供

新竹市議會今舉辦捐血活動，包括市議會多名議員、70幾名里長熱情參與，現場人潮滿滿，許多民眾也熱情響應，一早就來排隊捐熱血，活動預計要募集400袋熱血，為春節以來的血荒注入一劑強心針。

新竹市議會議長許修睿今號召副議長余邦彥、陳治雄、黃美慧、段孝芳、黃文政、林耕仁、鍾淑英等多名藍營議員與無黨籍議員吳國寶等人，與議會員工一起挽袖捐熱血，余邦彥、陳治雄、黃文政、吳國寶都是資深捐血人，而黃美慧與段孝芳則是生平第一次捐血，兩人雖有些緊張，仍對參與活動感到十分開心。

為感謝捐血人參與活動，許修睿特別準備乾洗手液、口罩及口罩套等「防疫三寶」送給捐血人。其中，乾洗手液是由許修睿發動志工裝瓶，口罩套則為柴橋人文關懷協會與柴橋里長黃桂蘭手做捐贈，口罩由熱心人士贊助。另外，新冠肺炎襲台，為做好防疫工作，捐血中心也為捐血民眾量體溫。

許修睿說，感謝多名議員、里長共同參與活動，他有感新竹捐血中心血液存量拉警報，只剩不到5天庫存量，到達臨界點，便由竹市議會拋磚引玉，希望能為血荒盡一點心力，讓血液庫存達到安全量。

新竹市議會議長許修睿今號召多名議員、里長一起挽袖捐熱血。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議長許修睿今號召多名議員、里長一起挽袖捐熱血。圖／新竹市議會提供

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