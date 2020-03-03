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2線道內側左轉專用道形同陷阱？ 公路總局二工處要改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
單向雙車道內側設左轉專用道設計，以致直行車誤入，引發交通違規陷阱之議，公路總局第二工程處等相關單人員今天會勘。記者范榮達／攝影、
單向雙車道內側設左轉專用道設計，以致直行車誤入，引發交通違規陷阱之議，公路總局第二工程處等相關單人員今天會勘。記者范榮達／攝影、

苗栗縣有21處省道路口，單向雙車道內側設左轉專用道，以致有些直行車誤入遭檢舉交通違規，引發陷阱之議，公路總局第二工程處今天會勘，允諾優先改善苗栗市國華路（台13線）正發路、正展路口，增加第3個車道左轉專用，苗栗市國華路地下道南向改善標線，左轉專用道可以轉出到外側車道，其餘逐一檢討改善。、

聯合報系2月19日、20日報導探討，苗栗市國華路正發路、正展路口內側左轉專用道，駕駛人抱怨開車直行接近路口，才發現是左轉車道，只能繼續直行，沒想到就被檢舉交通違規，抨擊內線車道一路直行好好的，「突如其來」變左轉專用道，不友善駕駛習慣，有如製造交通違規陷阱。

報導引發回響，立委徐志榮辦公室安排今天會勘，徐志榮服務團隊秘書長張勝祥、苗栗縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁，及公路總局第二工程處、苗栗縣政府等相關人員會勘。

鄭碧玉等人說，多名議員迭接獲民眾反映，單向2線道內側車道設左轉專用道，直行車駕駛人容易誤入，無論停下來，轉出車道或是繼續直行，都是交通違規，遇到檢舉就會被罰，還有影響交通安全之虞。

公路總局二工處交管中心小組長張禎凌表示，全台各地都有類似的道路設計，二工處盤點苗栗縣台1線有4處、台6線3處、台13線14處，路幅如果夠寬，將縮減分隔島，增加1個左轉專用道，如國華路正發路、正展路口；路幅不足的如國華路地下道南向，將調整標線，外側車道車子不能轉入內側，內側可以轉出外側車道，此外，縣府、警察局依據違規等評估，再逐一改善。

單向雙車道內側設左轉專用道設計，以致直行車誤入，引發交通違規陷阱之議，公路總局第二工程處等相關單人員今天會勘。記者范榮達／攝影、
單向雙車道內側設左轉專用道設計，以致直行車誤入，引發交通違規陷阱之議，公路總局第二工程處等相關單人員今天會勘。記者范榮達／攝影、

車道 苗栗縣 交通違規

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