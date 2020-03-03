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拼防疫 高雄區監理所DIY防護面罩

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
防範新冠肺炎疫情，高雄區監理所秘書室ＤＩＹ自製防護面罩。圖／高雄區監理所提供
防範新冠肺炎疫情，高雄區監理所秘書室ＤＩＹ自製防護面罩。圖／高雄區監理所提供

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄區監理所每日進出人數超過千人，所需的醫療口罩及清潔用品成本也攀升，且還不一定買得到。高雄區監理所ＤＩＹ自製防護面罩，盼在節省成本前提下，做好防疫措施。

高雄區監理所說，為拉長戰線，這段期間醫療物資廠商報價比年前高出許多倍，因此高雄區監理所秘書室專員陳美楓號召同仁ＤＩＹ製作防護面罩，「只要切割透明塑膠片，黏貼海綿組合起來，就可將防護面罩送到第一線管制人員手裡」。

高雄區監理所所長梁郭國今上午在視察後說，實際使用後效果確實還不錯，可以有效阻隔飛沫，製作成本也不高。

高雄區監理所表示，即日起全面提升防疫能量，除縮減出入口改由正門口進出外，對於進出辦公室人員進行全面管制，無論是員工或洽公民眾，在進入辦公室前都必須測量額溫。由於正值防疫時期，請大家共體時艱，也呼籲民眾平時要「勤洗手」減少觸碰眼口鼻，才能遠離疫病。

防範新冠肺炎疫情，高雄區監理所秘書室ＤＩＹ自製防護面罩。圖／高雄區監理所提供
防範新冠肺炎疫情，高雄區監理所秘書室ＤＩＹ自製防護面罩。圖／高雄區監理所提供

新冠肺炎 疫情 口罩

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