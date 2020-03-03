林智堅視察轄內身障機構防疫 宣布配給萬片口罩備用

因應新冠肺炎疫情，新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作，除了解機構整備物資及落實防疫情形，也宣布市府將發放1萬2千片口罩、440瓶消毒液與15份補充包給轄內15家身障機構日照中心，讓大家無後顧之憂。

林智堅說，防疫期間市府除做到橫向聯繫，資訊互通，也會以最嚴謹的態度面對疫情，雖然物資有限，但一定要做足照護人員的防疫，考量機構人數多，他擔心身障者身體狀況恐較脆弱，研議後宣布將針對15家身障機構日照中心將發放1萬2千片口罩給機構學員備用，防疫期間市府會加倍照顧大家。

財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會執行長林湘雅說明，防疫期間所有服務對象進出機構都會要求量體溫，學員在課堂上教導吃東西前後、上廁所前後、觸摸相關物品後也會勤洗手，師生若出國到有疫情的國家或接觸其親友，皆採自主隔離14天，身體健康狀況沒問題才可返回機構。

晨曦發展中心主任羅詠娜說，面對防疫工作，機構在電腦課、籃球課、手作課等社團活動都採不拆班上課，降低感染風險，也將外出體驗採購活動課程改至班級上練習，若發現服務對象有咳嗽、呼吸道症狀，就要求戴口罩，無法戴口罩就請家長留在家中照顧，最重要的是每天服務對象返家後，每個班級及活動空間都全面消毒。