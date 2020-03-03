快訊

消災除病千年防疫：日本瘟疫與「御靈信仰」

注意！假釋男破壞電子腳鐐逃到台北犯搶案 檢警通緝中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅視察轄內身障機構防疫 宣布配給萬片口罩備用

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作。記者王駿杰／攝影
新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作。記者王駿杰／攝影

因應新冠肺炎疫情，新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作，除了解機構整備物資及落實防疫情形，也宣布市府將發放1萬2千片口罩、440瓶消毒液與15份補充包給轄內15家身障機構日照中心，讓大家無後顧之憂。

林智堅說，防疫期間市府除做到橫向聯繫，資訊互通，也會以最嚴謹的態度面對疫情，雖然物資有限，但一定要做足照護人員的防疫，考量機構人數多，他擔心身障者身體狀況恐較脆弱，研議後宣布將針對15家身障機構日照中心將發放1萬2千片口罩給機構學員備用，防疫期間市府會加倍照顧大家。

財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會執行長林湘雅說明，防疫期間所有服務對象進出機構都會要求量體溫，學員在課堂上教導吃東西前後、上廁所前後、觸摸相關物品後也會勤洗手，師生若出國到有疫情的國家或接觸其親友，皆採自主隔離14天，身體健康狀況沒問題才可返回機構。

晨曦發展中心主任羅詠娜說，面對防疫工作，機構在電腦課、籃球課、手作課等社團活動都採不拆班上課，降低感染風險，也將外出體驗採購活動課程改至班級上練習，若發現服務對象有咳嗽、呼吸道症狀，就要求戴口罩，無法戴口罩就請家長留在家中照顧，最重要的是每天服務對象返家後，每個班級及活動空間都全面消毒。

社會處長李季縈指出，目前已完成轄內各館舍及相關福利機構的防疫稽查與衛教宣導，配給身障及日間照顧機構、復康巴士司機等備用口罩共發放4次，共計6172片已全數發放完畢，另外，針對列冊竹市獨居且行動不便的身心障礙者也持續關懷及訪查，並提供相關防疫衛教及物資。

新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作。記者王駿杰／攝影
新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作。記者王駿杰／攝影

身障者 口罩 疫情

延伸閱讀

防疫有賴幕後英雄 林智堅發公開信暖心感謝市府員工

新竹市馬偕兒童醫院動土 總統盼如質如期完成

防疫優先主日彌撒喊停 神職人員赴移工宿舍關懷

林智堅訪宗教團體 籲暫停活動獲回響

相關新聞

拼防疫 高雄區監理所DIY防護面罩

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄區監理所每日進出人數超過千人，所需的醫療口罩及清潔用品成本也攀升，且還不一定買得到。高雄區監理...

林智堅視察轄內身障機構防疫 宣布配給萬片口罩備用

因應新冠肺炎疫情，新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作，除了解...

防堵新冠肺炎群聚感染 鄭文燦：清明節聯合法會取消

新冠肺炎疫情嚴峻，下個月就是清明節，為避免人潮聚集傳染，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫專案會宣布今年聯合法會取消，民政局...

風雲社團／平鎮女青會 辦公益溫暖社會

平鎮女青會創立於民國96年，當初馬英九準備競選總統，基於國民黨長期發展考量，認為黨內婦女成員年齡偏高，希望另組織年輕婦女團體，原打算召集黨內成員組成女青會，桃園市議員舒翠玲力排眾議，提議組織成員由外部找起，希望以舉辦公益活動方式凝聚眾人，一起為社會盡一份心力，加入後也不強迫入黨，藉此讓民眾認同並支持政府政策。

苗縣模範婆媳 客家相聲好搭檔

苗栗市退休校長蔡杏蓉與婆婆徐陳美珠有默契，婆媳表演客家相聲叫好又叫座，獲選苗栗縣模範婆媳，將代表參加全國模範婆媳表揚，縣長徐耀昌昨天頒發「淑德可風」賀匾，肯定樹立婆媳典範。

義消CPR救父 感動消防員

桃園八德區茄苳消防分隊1月初接獲急病救護，消防人員抵達現場時，發現義消大哥正在操作CPR搶救自己父親，此景讓出勤的隊員們深感震驚。

霜害重創 苗栗高接梨穗 損失逾600萬

苗栗縣高接梨穗受到霜害重創，8鄉鎮市提報受害面積145公頃，損失逾600萬元，縣長徐耀昌昨天到三灣鄉勘災。種梨45年的農友張錦霖表示，高接梨穗翻刀（嫁接）二、三次，1棵梨樹接穗100葒，僅有6、7葒開花，將來還要看是否成功結果，災害比 4年前霸王級寒流還嚴重。

疫情打亂旅遊行程 桃園消費糾紛暴增10倍

受新冠肺炎疫情影響下，桃園市政府法務局統計2月發生與疫情相關的消費糾紛高達159件，較去年同期暴增10倍，尤其八成四糾紛...

川堂展售人潮致防疫破功？桃市府：先暫停擺攤

桃園市政府經濟發展局、農業局原本每月在市府川堂舉辦的農特產品、桃園好店名攤展售促銷活動，市長鄭文燦指示下，經發局、農業局...

她們相聲一唱一和好搭檔 徐耀昌表揚苗栗縣模範婆媳

苗栗市退休校長蔡杏蓉與婆婆徐陳美珠有默契，婆媳表演客家相聲叫好又叫座，此外，蔡杏蓉6年前支持已故丈夫徐國璋選上里長圓夢，...

疫情延燒 竹縣府與6大醫院院長召開防疫整備會議

新冠肺炎疫情持績延燒，縣長楊文科與縣內六家急救責任醫院長，今天下午2點在「新竹縣嚴重特殊傳染肺炎流行疫情應變指揮中心級第...

防疫有賴幕後英雄 林智堅發公開信暖心感謝市府員工

新冠肺炎襲台，除了辛苦的一線醫護人員，地方政府也如臨大敵，為嚴守新竹市防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園...

熱門新聞

影／釣蝦場池子有多深？ 新北市府拆違建給你看

影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」

「罔腰尬鳳梨」與嘉市議員做公益 捐乾洗手液3千瓶

「學姊」黃瀞瑩18歲嫩照曝光 網友暴動：又戀愛了

捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。