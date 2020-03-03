防堵新冠肺炎群聚感染 鄭文燦：清明節聯合法會取消

新冠肺炎疫情嚴峻，下個月就是清明節，為避免人潮聚集傳染，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫專案會宣布今年聯合法會取消，民政局也將提前整理各公墓，盼民眾掃墓人潮分流，而全台最大規模祭祖的桃園新屋葉氏家族，每到清明近萬名宗親聚集，鄭表示，相關防疫措施會再和民間溝通。

鄭文燦說，因應清明掃墓人潮，除一般民眾民眾也包括回國台商，希望採取人潮分流、疏散對策，已請市府秘書長黃治峯擔任召集人，召集包括民政局、各區公所，殯葬管理所等單位，於各公墓、納骨塔及生命園區，希望可以提早3月分就整理好，讓民眾可以提前1個月掃墓。

鄭表示，目前距清明節有4個星期的週六、週日能運用，希望人潮大幅紓解。至於聯合法會就先行停止，讓大家簡單祭拜，因為聯合法會較多人參加，為防範群聚感染就直接停止，有關民間祭祀公業部分，因牽涉到民眾自主決策問題，如何落實防疫對策會再討論，目前就先對公部分先處理。

鄭也提到，防疫期間政府建設不能停頓，該開工還是要開工，但不舉行動員鄉親的開工典禮，等開工後他會於疫情結束適當時間，再去視察工程進度，已請各單位取消開工典禮，鄭舉例，最近復興區三光大橋要開工，相關儀式就不舉行了。

鄭文燦也說，及3月5日起口罩擴大供應，成人每週可以購買3片、兒童5片，會請衛生局、新新聞處增加宣導，而探病會增加醫院的負擔，所以各大醫院都減少探病，包括限制時間，並呼籲部分醫療院所，地下餐廳改由外食。

桃園市衛生局長王文彥表示，探病因為人之常情，完全禁止有困難，目前林口長庚、台北榮民桃園分院禁止探病，其他9家仍有允許，他規劃幾個原則，將會和各醫療院所討論，包括第一，除加護病房、安寧病房及經主治醫師依醫療專業同意者外，其餘一律全面禁止探病，改採視訊聯繫。

第二，陪病限制則以每位住院病人陪病者1人為限，陪病者採實名登記制（登記姓名、電話）；第三，在醫療院所用餐時，以外帶取代內用；第四，減少聚集情形發生，各醫療院所應加強巡檢，針對民眾容易聚集管制、疏散。