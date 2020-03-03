新竹喜來登五星客房變身日租辦公室 防疫也安心享美食

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹喜來登客餐飲與Uber Eats配合美食外送，推出超過30道單點美食及2至4人合菜套餐，只要一指輕鬆選訂，宅在家裡也能大啖五星美食。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
新竹喜來登客餐飲與Uber Eats配合美食外送，推出超過30道單點美食及2至4人合菜套餐，只要一指輕鬆選訂，宅在家裡也能大啖五星美食。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供

面對疫情對飯店餐飲業的影響，業者紛紛祭出因應的防疫專案，讓民眾安心使用飯店設施、享用美食，新竹豐邑喜來登大飯店於即日起規劃「日租辦公室專案」，將客房提供商務人士做為日間辦公、小型商談空間，另將會議室機動調整為中餐廳包廂，提供小型親友餐敘的最佳場地，讓民眾便利洽公、安心用餐。

日租辦公室專案提供辦公需求的商務人士可於每日上午8點至下午6點，租用新竹喜來登客房做為個人小型辦公室，每次新台幣2500元，提供「會議事務包」內含紙、筆等會議用品、瓶裝水2瓶、咖啡2份、茶包2份，並附贈「精選午餐餐盒」1份，供應輕食、西式、日式或中式餐盒4選一，日租辦公室使用期間不另提供整房、清潔服務與沐浴相關備品。

餐飲部份由五星團隊外燴服務，提供下午茶、雞尾酒會、午晚餐自助餐的客製化到府服務，另與Uber Eats配合美食外送，推出超過30道單點美食及2至4人合菜套餐，只要一指輕鬆選訂，宅在家裡也能大啖五星美食；人氣餐廳「采悅軒中餐廳」為配合小家庭用餐需求，調降包廂低消，機動調整會議室做為專屬包廂，讓民眾與家人安心用餐、不受打擾。

即日起至3月31日推出「2020愛自己 安心遊住房專案」，入住新竹喜來登雙人房僅要每人2020元，每房需滿2人，專案價格需另加5%稅金及10%服務費，回饋加贈「餐飲抵用券1000元」或「盛宴自助早餐2客」，相關活動內容可至新竹喜來登官網查詢 http://www.sheraton-hsinchu.com/，或洽(03)620-6000。

日租辦公室專案提供辦公需求的商務人士可於每日上午8點至下午6點，租用新竹喜來登客房做為個人小型辦公室。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
日租辦公室專案提供辦公需求的商務人士可於每日上午8點至下午6點，租用新竹喜來登客房做為個人小型辦公室。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供

新竹 喜來登

延伸閱讀

清查非法移工？ 蘇貞昌：萬事莫如防疫急 現在並沒有

配合中央防疫政策 萬芳醫院今起實施探陪病限時管制

谷歌防疫準備：逾8000都柏林員工演習在家工作

桃機入境防疫車隊明上路 短程跳表長途依高鐵兩倍收費

相關新聞

林智堅視察轄內身障機構防疫 宣布配給萬片口罩備用

因應新冠肺炎疫情，新竹市長林智堅今前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心視察身障機構防疫工作，除了解...

防堵新冠肺炎群聚感染 鄭文燦：清明節聯合法會取消

新冠肺炎疫情嚴峻，下個月就是清明節，為避免人潮聚集傳染，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫專案會宣布今年聯合法會取消，民政局...

風雲社團／平鎮女青會 辦公益溫暖社會

平鎮女青會創立於民國96年，當初馬英九準備競選總統，基於國民黨長期發展考量，認為黨內婦女成員年齡偏高，希望另組織年輕婦女團體，原打算召集黨內成員組成女青會，桃園市議員舒翠玲力排眾議，提議組織成員由外部找起，希望以舉辦公益活動方式凝聚眾人，一起為社會盡一份心力，加入後也不強迫入黨，藉此讓民眾認同並支持政府政策。

苗縣模範婆媳 客家相聲好搭檔

苗栗市退休校長蔡杏蓉與婆婆徐陳美珠有默契，婆媳表演客家相聲叫好又叫座，獲選苗栗縣模範婆媳，將代表參加全國模範婆媳表揚，縣長徐耀昌昨天頒發「淑德可風」賀匾，肯定樹立婆媳典範。

義消CPR救父 感動消防員

桃園八德區茄苳消防分隊1月初接獲急病救護，消防人員抵達現場時，發現義消大哥正在操作CPR搶救自己父親，此景讓出勤的隊員們深感震驚。

霜害重創 苗栗高接梨穗 損失逾600萬

苗栗縣高接梨穗受到霜害重創，8鄉鎮市提報受害面積145公頃，損失逾600萬元，縣長徐耀昌昨天到三灣鄉勘災。種梨45年的農友張錦霖表示，高接梨穗翻刀（嫁接）二、三次，1棵梨樹接穗100葒，僅有6、7葒開花，將來還要看是否成功結果，災害比 4年前霸王級寒流還嚴重。

疫情打亂旅遊行程 桃園消費糾紛暴增10倍

受新冠肺炎疫情影響下，桃園市政府法務局統計2月發生與疫情相關的消費糾紛高達159件，較去年同期暴增10倍，尤其八成四糾紛...

川堂展售人潮致防疫破功？桃市府：先暫停擺攤

桃園市政府經濟發展局、農業局原本每月在市府川堂舉辦的農特產品、桃園好店名攤展售促銷活動，市長鄭文燦指示下，經發局、農業局...

她們相聲一唱一和好搭檔 徐耀昌表揚苗栗縣模範婆媳

苗栗市退休校長蔡杏蓉與婆婆徐陳美珠有默契，婆媳表演客家相聲叫好又叫座，此外，蔡杏蓉6年前支持已故丈夫徐國璋選上里長圓夢，...

疫情延燒 竹縣府與6大醫院院長召開防疫整備會議

新冠肺炎疫情持績延燒，縣長楊文科與縣內六家急救責任醫院長，今天下午2點在「新竹縣嚴重特殊傳染肺炎流行疫情應變指揮中心級第...

防疫有賴幕後英雄 林智堅發公開信暖心感謝市府員工

新冠肺炎襲台，除了辛苦的一線醫護人員，地方政府也如臨大敵，為嚴守新竹市防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園...

苗栗高接梨穗災損逾600萬元 梨農：比霸王級寒流時還慘

苗栗縣高接梨穗受到霜害等影響重創，8鄉鎮市提報受害面積145公頃，損失逾600萬元，縣長徐耀昌今天到三灣鄉勘災，種梨45...

熱門新聞

影／釣蝦場池子有多深？ 新北市府拆違建給你看

影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」

「罔腰尬鳳梨」與嘉市議員做公益 捐乾洗手液3千瓶

「學姊」黃瀞瑩18歲嫩照曝光 網友暴動：又戀愛了

捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。