新竹喜來登五星客房變身日租辦公室 防疫也安心享美食

面對疫情對飯店餐飲業的影響，業者紛紛祭出因應的防疫專案，讓民眾安心使用飯店設施、享用美食，新竹豐邑喜來登大飯店於即日起規劃「日租辦公室專案」，將客房提供商務人士做為日間辦公、小型商談空間，另將會議室機動調整為中餐廳包廂，提供小型親友餐敘的最佳場地，讓民眾便利洽公、安心用餐。

日租辦公室專案提供辦公需求的商務人士可於每日上午8點至下午6點，租用新竹喜來登客房做為個人小型辦公室，每次新台幣2500元，提供「會議事務包」內含紙、筆等會議用品、瓶裝水2瓶、咖啡2份、茶包2份，並附贈「精選午餐餐盒」1份，供應輕食、西式、日式或中式餐盒4選一，日租辦公室使用期間不另提供整房、清潔服務與沐浴相關備品。

餐飲部份由五星團隊外燴服務，提供下午茶、雞尾酒會、午晚餐自助餐的客製化到府服務，另與Uber Eats配合美食外送，推出超過30道單點美食及2至4人合菜套餐，只要一指輕鬆選訂，宅在家裡也能大啖五星美食；人氣餐廳「采悅軒中餐廳」為配合小家庭用餐需求，調降包廂低消，機動調整會議室做為專屬包廂，讓民眾與家人安心用餐、不受打擾。