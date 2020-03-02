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疫情打亂旅遊行程 桃園消費糾紛暴增10倍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
新冠肺炎疫情影響，桃園市2月發生與疫情相關的消費糾紛，較去年同期增加10倍，大都旅遊行程、機票解約、退票或改票爭議。記者曾增勳／攝影
新冠肺炎疫情影響，桃園市2月發生與疫情相關的消費糾紛，較去年同期增加10倍，大都旅遊行程、機票解約、退票或改票爭議。記者曾增勳／攝影

新冠肺炎疫情影響下，桃園市政府法務局統計2月發生與疫情相關的消費糾紛高達159件，較去年同期暴增10倍，尤其八成四糾紛與旅遊行程、機票解約及退票、改票爭議有關，主任消保官邱玉霞今天下午表示，這次消費爭議案很大部分是疫情變化，引發旅遊、機票各項消費糾紛。

市府法務局表示，新冠肺炎疫情發生後，自1月30日到2月27日止，受理疫相關消費糾紛激增，包括購買口罩爭議25件，未如期出貨或是價格大漲異常爭議案件，另有與旅遊行程、機票解約、退票及改票爭議134件，較去年同期增加10倍。

邱玉霞表示，受到疫情變化，許多消費者原訂2、3月出國旅遊無法成行或取消行程，還有家長預定暑假出國旅遊，購買機票和旅遊行程，也因暑假延期，機票、旅遊行程面臨解約、退票或改期爭議，涉及旅行社已支付必要費用和行政規費，會請旅行社和消費者好好協商是否有替代方案，如果真的協商不成，可向市府消保會申請調解。

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