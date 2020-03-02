川堂展售人潮致防疫破功？桃市府：先暫停擺攤

桃園市政府經濟發展局、農業局原本每月在市府川堂舉辦的農特產品、桃園好店名攤展售促銷活動，市長鄭文燦指示下，經發局、農業局今天下午決定，4月底之前，取消所有市府川堂舉辦農特產品、好店名攤展售促銷活動，等疫情過後再開放舉辦。

市政府進出洽公民眾及市府員工每天至少6000人次，經發局、農業局經常性在市府川堂中，舉辦農特產品、桃園好店名攤產品展售，由於進出人潮多，吸引許多農特產品和好店、名攤擺攤促銷業績。

市府秘書處因應防疫提案建議今年5月底前取消川堂舉辦擺攤展售活動。鄭文燦認為，考量疫情，的確如果市府川堂舉辦商品展售活動，形同菜市場吸引人潮，會增加市府紅外線熱像儀檢測負荷，指示3、4月取消活動，後續視疫情而定。