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她們相聲一唱一和好搭檔 徐耀昌表揚苗栗縣模範婆媳

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（左三）今天頒發「淑德可風」賀匾，表揚苗栗縣模範婆媳徐陳美珠（左四）、蔡杏蓉。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左三）今天頒發「淑德可風」賀匾，表揚苗栗縣模範婆媳徐陳美珠（左四）、蔡杏蓉。記者范榮達／攝影

苗栗市退休校長蔡杏蓉與婆婆徐陳美珠有默契，婆媳表演客家相聲叫好又叫座，此外，蔡杏蓉6年前支持已故丈夫徐國璋選上里長圓夢，徐陳美珠、蔡杏蓉獲選苗栗縣模範婆媳，將代表參加全國模範婆媳表揚，苗栗縣長徐耀昌今天頒發「淑德可風」賀匾，肯定樹立婆媳典範。

苗栗縣政府委託苗栗縣婦女會舉辦全縣模範婆媳表揚，受新冠肺炎疫情，沒有舉辦表揚大會，徐耀昌偕同縣府社會處長楊文志，由苗栗縣議員楊明燁、苗栗縣婦女會理事長郭悅枝等人陪同，到苗栗市徐陳美珠、蔡杏蓉住處贈匾獻花，3代人合影分享榮耀與喜悅，氣氛相當溫韾。

徐耀昌盛讚徐陳美珠年輕時辛勤創業協助改善家計，經營雜貨店販售食品、飼料、早餐等，1992年間開設幼兒園投入幼教工作，工作與家務之餘，曾擔任苗栗市嘉盛社區發展協會理事長，創立布馬陣傳承民俗，表演足跡遍布全台，尤其與蔡杏蓉搭檔的客家相聲，精彩的演出，至今仍讓人印象深刻。

徐陳美珠分享婆媳相處之道，指媳婦蔡杏蓉擔任教職期間，仍勤於進修充實自我，在家則善盡媳婦、太太、母親職責，她則幫忙帶孫子、孫女，讓兒媳無後顧之憂，行有餘力則投入里鄰公益。

蔡杏蓉今天身體不適，並沒有一起接受表揚，她6年前支持丈夫繼承公公遺志參選里長當選，里長事務費及選票補助費還全捐出做公益，她相夫還教出當法官的兒子，傳為地方佳話。

苗栗縣 徐耀昌 媳婦 新冠肺炎 婆婆 疫情

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