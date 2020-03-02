疫情延燒 竹縣府與6大醫院院長召開防疫整備會議
新冠肺炎疫情持績延燒，縣長楊文科與縣內六家急救責任醫院長，今天下午2點在「新竹縣嚴重特殊傳染肺炎流行疫情應變指揮中心級第六次應變會議」中，研商醫療資源整合、跨院合作等防疫整備最新作法，共同宣誓「新竹縣整備好了，請民眾安心」。
楊文科表示，鑑於3、4月是疫情關鍵，今與六大醫院、五大公會召開會議，盼加強橫向聯繫做萬全準備，新竹縣3月1日建置居家檢疫、居家隔離的關懷服務措施，除了備有口罩、消毒水、漂白水、耳溫槍、肥皂的關懷包，也提供資訊服務、交通工具安排、心理諮商，讓居家檢疫者得到妥善照顧。
台大醫院竹東分院長詹鼎正、台北榮總新竹分院院長彭家勛、天主教仁慈醫院長張達人、東元綜合醫院院長黃忠山、中醫大新竹附設醫院院長陳自諒、台大新竹生醫園區分院院長余忠仁等人，討論包含指定應變醫院（含清空醫院計畫）及隔離醫院應變作為，及院內人力調度及管控、防疫物資盤點及醫療設備整備、急診因應大量採檢設站規劃、居家檢疫民眾通訊診療服務等規劃。
其中，台大醫院竹東分院是衛福部指定的應變醫院，未來若收到衛福部疫情指揮中心指示，需在4至8小時內完成成清空，設置專責病房，收治疑似呼吸道疾病或是嚴重特殊傳染性肺炎的個案，原本院內的病患則啟動轉診機制到相關醫療院所繼續治療；榮總新竹、仁慈、東元、中醫大新竹、台大生醫等醫院被規劃為隔離醫院，假設病人數持續增加、超出應變醫院收治量能時，隔離醫院將劃分出固定區塊（可能是單層或特定區域）、單獨空間，收治疑似病例。
詹鼎正指出，竹東分院17年前有抗SARS經驗，已有準備充足的防疫物資；衛生局長殷東成表示，新竹縣每周一召開全縣應變會議，由衛生局彙報疫情與統籌醫療衛生體系，未來會持續關注各急救責任醫院醫療資源整備情況，以及防疫期間醫院勞資糾紛調解、醫院營運紓困、醫護人員管制出國、照顧服務員防疫管理等，全力守護新竹縣民健康。
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