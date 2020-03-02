疫情延燒 竹縣府與6大醫院院長召開防疫整備會議

籌備多時的新竹市馬偕兒童醫院BOT案取得建照，興建地上10層，地下4層的醫學中心等級兒童醫院，提供400床以上一般急病床和特殊病床，設有兒童癌症、早療中心等與兒童夜間急診服務，是竹竹苗地區唯一零歲到18歲的兒童急重症醫院，預計2022年4月前完工、營運，上午舉行開工儀式，蔡英文總統到場參加。

2020-03-02 14:29