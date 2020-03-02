防疫有賴幕後英雄 林智堅發公開信暖心感謝市府員工

新冠肺炎襲台，除了辛苦的一線醫護人員，地方政府也如臨大敵，為嚴守新竹市防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園防疫等龐大防疫工作的超前部署，許多市府主管與員工近期幾乎都以市府為家，市長林智堅今發出一封感謝信，寫到「你們的努力，是為了讓市民、家人孩子擁有最安心的生活」，暖心感謝這些為城市防疫奉獻的「幕後英雄」。

為使防疫工作做到滴水不漏，市府繃緊神經超前部署，各局處成立一級應變中心開設，並提供防疫七大服務，主責的衛生局一個月來更全體總動員，清一色女性科長從清晨忙到深夜，只要醒著就是在處理防疫工作。衛生局長王宗曦說，她常看同仁加班至深夜，隔天一早6點仍收到同仁來訊，非常辛苦，就是希望能守住竹市零確診的目標。

民政處副處長賴榮光指出，民政處負責量體溫、家訪、電訪、居家關懷包、送物資五大項目，目前累積電話關懷5300人次、家庭拜訪580人次，也是「全處總動員」出動各科室、區長與里幹事執行居家關懷計畫，有同仁從過年後就沒有休假，仍非常有使命感的堅守崗位，希望能拴緊防疫工作的每一顆螺絲釘。