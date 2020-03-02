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防疫有賴幕後英雄 林智堅發公開信暖心感謝市府員工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新冠肺炎襲台，為嚴守新竹市防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園防疫等龐大防疫工作的超前部署，許多市府主管與員工近期幾乎都以市府為家。圖／新竹市政府提供
新冠肺炎襲台，為嚴守新竹市防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園防疫等龐大防疫工作的超前部署，許多市府主管與員工近期幾乎都以市府為家。圖／新竹市政府提供

新冠肺炎襲台，除了辛苦的一線醫護人員，地方政府也如臨大敵，為嚴守新竹市防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園防疫等龐大防疫工作的超前部署，許多市府主管與員工近期幾乎都以市府為家，市長林智堅今發出一封感謝信，寫到「你們的努力，是為了讓市民、家人孩子擁有最安心的生活」，暖心感謝這些為城市防疫奉獻的「幕後英雄」。

為使防疫工作做到滴水不漏，市府繃緊神經超前部署，各局處成立一級應變中心開設，並提供防疫七大服務，主責的衛生局一個月來更全體總動員，清一色女性科長從清晨忙到深夜，只要醒著就是在處理防疫工作。衛生局長王宗曦說，她常看同仁加班至深夜，隔天一早6點仍收到同仁來訊，非常辛苦，就是希望能守住竹市零確診的目標。

民政處副處長賴榮光指出，民政處負責量體溫、家訪、電訪、居家關懷包、送物資五大項目，目前累積電話關懷5300人次、家庭拜訪580人次，也是「全處總動員」出動各科室、區長與里幹事執行居家關懷計畫，有同仁從過年後就沒有休假，仍非常有使命感的堅守崗位，希望能拴緊防疫工作的每一顆螺絲釘。

林智堅今發出公開信，跟全體同仁說「謝謝你們，辛苦了！」他知道防疫工作瞬息萬變，期間不只工作量大增，同仁犧牲了陪伴家人朋友的時間，但是「帶給他人幸福的人，就是最幸福的人」，勉勵團隊一起站在防疫最前線，守護市民、也守護自己家人孩子的健康。

新冠肺炎襲台，為嚴守新竹市防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園防疫等龐大防疫工作的超前部署，許多市府主管與員工近期幾乎都以市府為家。圖／新竹市政府提供
新冠肺炎襲台，為嚴守新竹市防疫陣線，防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾、校園防疫等龐大防疫工作的超前部署，許多市府主管與員工近期幾乎都以市府為家。圖／新竹市政府提供

衛生局 林智堅 新冠肺炎 醫護人員 新竹

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