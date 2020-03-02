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苗栗高接梨穗災損逾600萬元 梨農：比霸王級寒流時還慘
苗栗縣高接梨穗受到霜害等影響重創，8鄉鎮市提報受害面積145公頃，損失逾600萬元，縣長徐耀昌今天到三灣鄉勘災，種梨45年的農友張錦霖表示，高接梨穗翻刀（嫁接）二、三次，1棵梨樹接穗100葒，僅有6、7葒開花，將來還要看是否成功結果，災害比4年前霸王級寒流還嚴重！
苗栗縣高接梨種植約1000公頃，產地苗栗、頭份、三灣、大湖、卓蘭、通霄、銅鑼及西湖等8鄉鎮市，提報這波災害145公頃，損失逾600萬元，徐耀昌和平紀念日連續假期結束第一天，今天偕同農糧署北區分署、苗栗區農改場人員，及三灣鄉長温志強、三灣鄉農會農理事長廖盛榮、總幹事賴元鳳等人到張錦霖梨園勘災，農友一片哀嚎聲，徐耀昌指示縣府農業處爭取天然災害救助，減輕農民損失。
張錦霖種高接梨1.2甲，他說，高接梨穗受到霜害等天候因素，去年12月中旬起翻刀，不是沒有開花，就是開了花又凋落，翻刀二、三次，成功率僅一、兩成，光是人工、梨穗等損失約30萬元，而且過了適合翻刀時節，果園目前僅有零星花開及梨果，收成恐怕是歷年來最慘的一次。
縣府農業處彙整災情通報，明天起3天將會同農糧署北區分署苗栗辦公室、苗栗農改場人員，勘察高接梨穗災害程度與面積，如果達到20%，即符合現金農業災害補助標準，農業處指出，高接梨經濟價值高，每年12月至隔年2月是梨穗嫁接適期，但近年來因天氣變遷，生產風險不小，政府部分補助農友參加梨保險，農民可以多多利用。
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